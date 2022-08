Hacienda de Letras se inundó de romanticismo con la presentación de Emmanuel

En el segundo día de las Fiestas de la Vendimia de la Ruta del Vino, Emmanuel hizo lucir el escenario montado en Hacienda de Letras, donde se presentó el segundo gran concierto, como parte de la nueva modalidad que se implementó en la edición 2022 de este festejo. El artista presentó un repertorio que llenó de romanticismo y los mejores recuerdos a los asistentes a este espectáculo que dio inicio con una batucada por parte de los músicos que le acompañaron.

En un escenario lleno de luces y buena música, Emmanuel salió para comenzar el concierto con “Corazón de Melao”, que provocó la emoción de todos los asistentes que pronto pasaron a entonar sus canciones, le siguió con el clásico “Quiero dormir cansado”, “No te puedes ir”, “El Rey azul”.

El momento de reflexión fue luego que la canción “Tengo mucho que aprender de ti” estaba avanzada, entonces invitó a la gente a vivir en paz y con respeto a la familia, “la paz empieza en la familia, la paz comienza dentro de nuestros hogares. Y esto de que quieran deshacer las familias es una locura y nosotros no lo podemos dejar; no podemos dejar que ocurra esto y este Aguascalientes que ha defendido todo, tiene que seguir defendiéndolo”.

Hizo la invitación que la gente una sus manos, se pongan a orar, con los papás, los hijos, los amigos, “digan Padre Nuestro, es la única manera que podemos encontrar la protección y el amor del ser humano” refirió que la canción “Tengo mucho que aprender de ti”, la empezó a cantar al cielo hace varios años por su letra: “enséñame a no mentir como no mientes tú, a no envidiar como no envidias tú, a consolar como consuelas tú, sin pedir a cambio nada”, el nudo en su garganta se notó, y la emoción la transmitió a muchos de los asistentes.

Fue una noche de nostalgia y muchos recuerdos los que se vivieron en este segundo día de las Fiestas de la Vendimia, pues interpretó sus canciones de antaño y que siguen en el gusto del público que la noche de este sábado 27 de agosto, vibró.

Tras casi dos horas de concierto, Emmanuel agradeció la invitación a ser parte de las Fiestas de la Vendimia de la Ruta del Vino en su edición 2022 y la asistencia, así como el acompañamiento de las alrededor de 10 mil personas que estuvieron presentes en el concierto entre el viñedo y que entonaron otras canciones como “Sentirme vivo”, “Chica de humo”, “Toda la Vida” y otras tantas que hicieron cantar y enamorarse a los asistentes.

