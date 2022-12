Janos, Chihuahua: Una verdadera pesadilla para los migrantes.

Según el documento "Estadísticas Migratorias. Síntesis 2022", publicado por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, de enero a agosto del presente año, al menos 249 mil 295 migrantes fueron detenidos y presentados ante las autoridades por no acreditar su situación migratoria, lo que representa un aumento del 44.8% interanual.

En el mismo periodo del año pasado fueron detenidos 172 mil 174 migrantes, este año se detuvieron a 77 mil 121 más.

El 21.1% de los migrantes detenidos eran originarios de Honduras, 21.4% de Guatemala, 14% de Venezuela, 13.8% de otros países, 12.1% de Cuba, 8.9% de Nicaragua y 8.7% de El Salvador.

Sin embargo, en múltiples ocasiones los migrantes han sido víctimas de discriminación y abuso autoritario.

De acuerdo a migrantes recién llegados a Aguascalientes, el “albergue” instalado en Janos, Chihuahua no es más que una cárcel, donde se viven múltiples abusos y expresiones de racismo.

“El trato no es bueno, nos tratan como si fuéramos delincuentes. Si nos agarra la migra, nos detiene y nos mete presos, es prácticamente una cárcel, no es ningún albergue, no hay agua caliente y la comida es espantosa… Sabiendo que venimos de una selva, que venimos cruzando 5, 6, 7 países y que nos regresen otra vez, jugando con el cansancio de la gente, no se vale”, expresó migrante de Nicaragua.