Denuncian al director de pasaportes en Aguascalientes, autoridades han sido omisas.

Siete personas han denunciado acoso laboral por parte del director de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Aguascalientes, perteneciente a la Secretaría de Administración y hasta el momento no han recibido respuesta alguna.

“Hasta este momento al menos en cinco ocasiones hemos solicitado que se nos otorguen medidas de protección, es decir, que la Secretaría de Relaciones Exteriores realicen acciones en las cuales se proteja nuestra integración física y psicológica como víctimas y denunciantes”, expresó Claudia, una de las siete denunciantes.

Antes de acudir al Observatorio de Violencia Social y de Género, las denunciantes ya habían acudido a otras instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Violencia en Contra de la Mujer, mismas que continúan ausentes en este caso de hostigamiento laboral.

“Ellas agotaron todo el camino. Ellas informaron a cada una de las autoridades que a nivel Estatal y Federal rendirán que dar respuesta ante las violencias que han estado viviendo desde hace varios meses. Ellas inician su proceso de denuncia en agosto pero varias de ellas lo estaban viviendo desde hace meses y no han tenido respuesta de ninguna de las autoridades”, expresó Mariana Ávila, miembro del Observatorio de Violencia Social y de Género.

Exigen a las autoridades no sólo que no se vuele a a dar el nombramiento al funcionario, sino que también se lleven a cabo todos los procesos necesarios para el acceso a la justicia y a la verdad, pues además ya se cuentan con protocolos de actuación y existen tres leyes a nivel nacional e internacional que establecen que las omisiones y el no dar respuesta son violaciones a derechos humanos y son meramente delitos.

Cabe destacar que el agresor se encuentra presuntamente involucrado en una red de poder, rodeado de otros delegados estatales, además de ser nombrado director de pasaportes por el mismo Presidente de la República.

