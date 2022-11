Después de casi 4 años, aún no existe una sentencia firme para el feminicida de Angie y Lucía.

El 22 de febrero del 2019, Laura Angélica Sandoval Sánchez tenía 17 años y estaba a un par de semanas de dar a luz a una niña a la que nombraría Lucía. Sin embargo, ese mismo día el padre de la bebé las asesinó.

Luego de 3 años y 9 meses de lo sucedido, aún no se establece una sentencia firme para el feminicida, por lo que el caso continúa abierto de manera jurídica, revictimizando una vez más a la familia.

En un inicio, la sentencia dictada por el juez establecía 53 años de cárcel, 45 por el feminicidio y 8 más por el aborto doloso de Lucía, sin embargo, hubo un retroceso importante en el camino de la búsqueda de la justicia, pues se interpuso un recurso de revisión por parte del feminicida para que el tribunal estableciera la falta de elementos en el juicio del aborto doloso.

“El mensaje que se manda con esta reducción a la sentencia es un mensaje de impunidad y revictimización para las víctimas indirectas. En ninguno de los casos que nosotras acompañamos en Aguascalientes, la autoridad ha presentado un plan de reparación, es decir, además de la sentencia de cuántos años pase el feminicida en la cárcel, es que tendrían que garantizar la no repetición”, comentó Mariana Ávila Montejano, miembro del Observatorio de Violencia Social y de Género.

En este sentido, la mamá de Laura, Sandra Sánchez, acompañada del Observatorio de Violencia Social y de Género, exigen a las autoridades que la sentencia sea acorde al delito que se cometió, presentando un amparo con esta determinación.

“Ha sido un camino muy difícil porque ya se van a cumplir 4 años y no hemos recibido ninguna sentencia. Lo he dicho, ninguna sentencia va a ser suficiente por lo que le hicieron a mi hija y a mi nieta pero pensé que esto ya se iba a acabar, cuando le dictaron una sentencia de 53 años dije ´por fin se acaba esto´ pero no, nos topamos cada vez con otra cosa. Ellos tienen muchísimas oportunidades para poder apelar esas sentencias, cómo es posible que ellos tengan más derechos que uno como víctima”, señaló Sandra, mamá de Angie.