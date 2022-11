Municipio de Aguascalientes apoyará a negocios afectados por la explosión del pasado 20 de octubre

Luego de que vecinos y comerciantes de la colonia México hayan expresado su inconformidad por la falta de respuesta de las autoridades, el presidente del municipio capital, Leonardo Montañez Castro, sostuvo que siempre se ha estado al pendiente de la situación.

El funcionario comentó que 11 viviendas ya fueron reconstruidas, 2 están en demolición, 46 están en proceso de reparaciones y 21 ya fueron ocupadas; el gobierno del Estado es el encargado de la reparación completa de las viviendas.

Asimismo, señaló que las acciones por parte del municipio caen en la integración de expedientes por parte de Desarrollo Urbano, tanto dictámenes estructurales, como dictámenes sobre daños en la obra, mismos que fueron integrados en las demandas, además de la posibilidad de brindarles un apoyo económico a los comercios.

"Estamos viendo la manera de brindarles algún apoyo porque ustedes saben que las rentas, hay quienes les ayuda a alguna persona, el otro día me decían algunos “oye yo tuve que descansar a las personas que me apoyaban, ya me atrasé con mi renta porque las ventas caído” y sí es algo en lo que estamos trabajando"

Leo Montañez