Víctimas de fraude por compras en internet prefieren no denunciar

Durante la temporada del "Buen Fin" algunas personas prefieren realizar sus compras vía internet, pero en ocasiones terminan siendo víctimas de fraude y en lugar de denunciar, prefieren dejarlo pasar.



"Nosotros no tenemos un porcentaje específico porque la verdad de las cosas es que mucho daño no se denuncia. Es importan que se denuncie cuando no se cumpla con las especificaciones".