Menos de la mitad de mujeres encuentran trabajo en México

Aún en nuestros días lamentablemente sigue habiendo desigualdad de oportunidades laborales para las mujeres, por lo que un dato alarmante es que menos de la mitad consigue un empleo y hasta tienen que dedicarle el triple de horas que los hombres, así lo da a conocer Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

“México tenemos 44 por ciento comparado con 78 por ciento de los hombres, y cuando uno se pregunta ¿Por qué no se incorporan las mujeres en el mercado del trabajo?, pues hay que decir porque trabajan no remuneradas, no en el mercado, en este trabajo que parece invisible y que las mujeres le dedicamos el triple que los hombres”.

Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres