Dan otro golpe certero

El candidato presidencial demócrata Joe Biden y su esposa, Jill Biden, dieron a conocer más detalles de sus declaraciones de impuestos horas antes del primer debate presidencial.

Las declaraciones de los Biden muestran que la pareja pagó casi 300 mil dólares en impuestos federales en 2019, incluyendo casi 288 mil en impuestos sobre la renta personal. Los Biden reportaron ingresos gravables de 944 mil 737 dólares.

La publicación se produce días después que The New York Times reportó que Donald Trump pagó 750 dólares en impuestos en 2016, el año que fue electo Presidente. El diario dijo que Trump no pagó impuestos federales por 10 de los 15 años antes.

El segundo capítulo de las andanzas financieras de Trump muestra cómo su momento de más holgura económica llegó después de firmar en 2004 un contrato para ser el presentador del reality show The Apprentice.

Por AP y EFE.

rcb

Te puede interesar:

Escucha y descarga todos los episodios de Elecciones EUA 2020