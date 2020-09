Elecciones EU: ¿Cuándo es el segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el exvicepresidente demócrata Joe Biden intercambiaron insultos este martes en el primer debate, cuestionándose mutuamente sus capacidades en una noche tensa y caótica, a 35 días de las elecciones presidenciales.

No hubo apretón de manos cuando los dos septuagenarios subieron al escenario y, si bien esto se debió a las restricciones por la pandemia de covid-19, la ausencia del saludo tradicional simbolizó la profunda división en el país en la cuenta regresiva hacia el 3 de noviembre.

Trump acusó a Biden de ser "socialista", pero el candidato demócrata desestimó sus ataques afirmando que "todo el mundo sabe" que Trump "es un mentiroso".

El mandatario interrumpió constantemente a Biden y lo corrigió varias veces. Incluso el moderador Chris Wallace le pidió que dejara hablar a su oponente ante lo cual Trump increpó al periodista:

"Parece que estoy debatiendo contigo, no con él, pero no me sorprende".

Ya irritado ante las interrupciones Biden le espetó: "¿Te vas a callar, hombre?", pero Trump siguió con su táctica orientada a desestabilizar a su oponente, que era tartamudo cuando niño y a veces se traba brevemente al hablar.

¿Cuándo es el segundo debate presidencial?

El segundo debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden se realizará el próximo 15 de octubre en el Centro de Artes Escénicas Adrienne Arsht en Miami, Florida.

Cabe señalar que este debate originalmente iba a tener lugar en la Universidad de Michigan, sin embargo pero se declino la invitación por la pandemia de coronavirus.

El moderador elegido es Steve Scully, editor de política en C-SPAN, este evento será estilo asamblea con votantes indecisos del sur de Florida.

Por Redacción Digital El Heraldo de México