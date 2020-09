Se presenta la serie Elecciones de EU 2020: El futuro de la democracia americana

Elecciones de EE. UU. 2020: el futuro de la democracia americana se titula la serie que se constituye como una cobertura especial de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, a través de mesas de análisis, foros y webinars organizados por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la UDLAP Jenkins Graduate School.



Con el objetivo de proporcionar al público una mejor comprensión del impacto sobre este hecho trascendental, académicos nacionales e internacionales, diplomáticos y la comunidad estudiantil de la UDLAP y la UDLAP Jenkins Graduate School analizarán a fondo las implicaciones de esta histórica elección que inciden de manera multilateral en el mundo.



Entre los invitados extranjeros a estos debates destacan el doctor Tom Sutton, profesor de Ciencia Política en Baldwin Wallace University en Berea, Ohio; Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México; Chris Redfern, expresidente del Partido Demócrata del Estado de Ohio, Ana María Salazar, experta en temas de Seguridad Nacional y la relación México-EE. UU., entre otros.



La participación del cuerpo académico de la UDLAP, cuyo rector es el doctor Luis Ernesto Derbez, aportará la experiencia profesional de sus ponentes —columnistas, formadores de opinión y líderes de proyectos de investigación a nivel internacional—, temas y contenidos de alto nivel.

La maestra Marcela Corro, directora académica del Departamento de Derecho de la UDLAP, y el doctor Samuel Stone, profesor de tiempo completo y coordinador de posgrados en el Departamento de Derecho de la UDLAP, coordinados por el embajador emérito Raphael Steger, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la UDLAP, son los responsables de tan importante evento académico transnacional.



Este jueves 24 de septiembre se llevará a cabo el webinar «Enfoque de las políticas públicas generales: la elección 2020 en EE. UU. y sus consecuencias para la democracia», el cual será encabezado por la doctora Miluska Orbegoso y los doctores Ronald Guy Emerson y Samuel A. Stone Canales, quien moderará el conversatorio.

Invitado al debate

El invitado para participar en el debate es Luis de la Calle-Robles, investigador visitante en el Center for Advanced Study in Behavioral Sciences (CASBS) de la Universidad de Stanford y profesor de Ciencia Política en el CIDE (Ciudad de México).





Cabe mencionar que los webinars que se realizarán hasta el día de la elección se sumarán a la cobertura de prensa de las elecciones y las mesas de análisis posteriores. La participación de estudiantes y académicos informados en los temas de trascendencia fortalecerán las fuentes de información, generando independencia e imparcialidad.

Webinars a realizarse

Entre los webinars a realizarse se encuentran: «¿Cómo se gana la presidencia en EE. UU.?, y análisis del primer debate presidencial» que se efectuará el 30 de septiembre; «Los estados clave en el midwest y análisis del primer debate vicepresidencial», programado para el 7 de octubre; además del debate «Los estados clave en el suroeste y análisis del tercer debate presidencial», el cual se efectuará el 22 de octubre.



La jornada electoral se transmitirá en vivo por TV UDLAP y habrá análisis de expertos durante la emisión. Además, con la noción de que la interacción es fundamental porque aporta cuestionamientos, reflexiones, propuestas, opiniones e ideas, además de enriquecer la vida académica y estudiantil, la serie de debates se estará transmitiendo en vivo por las redes sociales de la UDLAP.

