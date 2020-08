5 consejos para obtener las mejores fotografías en la playa

Es bien sabido que la fotografía es el arte de plasmar sentimientos, pensamientos y por supuesto, recuerdos. Después de esta temporada en casa, entendemos que las personas están ansiosas por salir, disfrutar de la vida y crear muchos nuevos recuerdos con sus seres queridos. En ese sentido, uno de los lugares preferidos por los turistas, es la playa, aquel lugar en donde las olas del mar y la cálida arena adornan las vistas y las preocupaciones desaparecen.

Y aquí te damos 5 consejos para obtener las mejores fotografías en tu próximo viaje a la playa:

Utiliza al horizonte de guía

Para obtener la fotografía con el mejor escenario, es muy importante que utilices lo que la naturaleza te brinda, aprovecha la belleza del horizonte como guía para obtener una toma proporcional y estética. Asegúrate de que el horizonte se vea recto en la cámara antes de tomar la fotografía, asimismo, puedes jugar con la posición de este, no siempre tiene que estar justo a la mitad de la imagen. Si te encuentras en The Ridge at Playa Grande, podrás obtener la toma perfecta del horizonte, al estar ubicado sobre un majestuoso acantilado de granito, este resort tiene vistas incomparables del Océano Pacífico y Mar de Cortés que te permitirán sacar provecho de tu cámara.

Busca elementos para un buen encuadre

Para que tu fotografía en la playa destaque, busca elementos que sobresalgan en la imagen, ya sea una persona caminando por la playa, una palmera, las olas o bien a tu pequeño jugando en la arena. Aprovecha la paz de la playa, explora este paraíso tranquilamente, deja que algún elemento capture tu atención y no dudes en incluirlo en tu foto.

Usa al sol como aliado

La playa es un lugar en donde el sol es nuestro gran aliado, aprende a usar su iluminación a tu favor. Para evitar que tus modelos salgan con los ojos cerrados o fruncidos, pídeles que se coloquen de manera que este no les dé directamente en la cara, asimismo, presta atención a la posición de las sombras para que no tapen a alguna persona. Por otro lado, los atardeceres serán tu as bajo la manga, ese precioso instante en el que el sol comienza a ocultarse en el horizonte brindará a tu fotografía un efecto increíble, no olvides agregar un elemento.

Retratos espontáneos

La playa saca lo mejor de las personas, este lugar es como un segundo hogar y la razón de muchas sonrisas, así que aprovecha el positivismo y la buena energía que este irradia para capturar a tus seres queridos realizando actividades de manera espontánea, presta atención a sus acciones, sin lugar a duda conseguirás una hermosa fotografía sin gestos forzados y poses naturales.

La profundidad

Para que tu fotografía no se vea “plana”, utiliza distintos elementos en diferentes planos para darle efecto de profundidad. En las hermosas playas de Los Cabos, por ejemplo, podrás encontrar diversas formaciones rocosas a distintas distancias, como es el caso de Grand Solmar Land’s End. Este resort de lujo permitirá poner en práctica este consejo, ya que se encuentra rodeado de formaciones rocosas que le agregarán estética a tu toma, la alberca para adultos de este resort tiene una vista que, en conjunto con un hermoso atardecer, dará ese toque único a tu fotografía.

