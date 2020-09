Este fue el día que Alex Tienda fue estafado por un taxista en Beijing

Ante el nuevo confinamiento por el cual pasamos, El Heraldo de México se dio a la tarea de buscar a los influencers de viaje más renombrados de la República Mexicana para que nos cuenten sus experiencias viajeras, y en esta ocasión hablamos con el famoso youtuber Alex Tienda.

El experto piloto mexicano que se dedica a explorar el mundo nos contó un poco de su experiencia en Europa, sus próximos destinos nacionales e internacionales, el lugar donde encontró a las mujeres más hermosas y más.

Viajes cancelados por la pandemia

Alex platica que uno de sus viajes importantes se vio frustrado por la pandemia y se trataba de Corea del Sur, el cual es parte de su especial de Corea en el que investiga la historia, los mitos y leyenda que lo rodean.

“Corea del Norte la terminé de grabar en 2019 y al final de la serie comento, SPOILER ALERT (dice entre risas), ya conocimos en cuanto a la guerra de Corea la versión y la post guerra de la parte norte y ahora vamos hacer la parte Sur“

“La intensión era ir a grabar a Corea del Sur en abril y pues obviamente se tuvo que poner en pausa y aunque ahorita ya puedo ir a grabarlo, me pienso esperar al menos un año hasta que haya más actividad en Corea del Sur“, asevera el youtuber.

Añadió que otro de sus viajes frustrados fue Nepal en donde se iba a dirigir al Everest para grabar desde la base de la montaña pero cambio la fecha de grabación para marzo de 2021 por la pandemia.

Próximo viajes

Asegura que en puerta se encuentra Valle Nayarit, un destino poco conocido en Nayarit y que estará viajando durante 5 días en Tepic y alrededores. Otro destino que también se encuentra en sus planes es Xcaret para documentar los protocolos de sanidad de este icónico lugar.

Estafado por un taxista en Beijing

Nos contó que previo a Corea del Norte, tuvo una escala en el aeropuerto de Shanghái pero que su maleta no llegó y todo se complicó pues no tenía manera de comunicarse ya que páginas como Gmail, Whatsapp, Hotmail, entre otras, se encuentran bloqueadas en ese país. Entonces tuvo que terminar usando un taxi en Beijing para no perder la conexión y ahí el chofer le cobró de más.

Las mujeres más guapas

“En Europa hay lugares en el norte donde hay mujeres muy guapas. Me pasaba que me enamoraba de todas las que veía pero allá nadie me hacía caso y me quedaba como perrito”, recordó el viajero.

Sumó que en Sudamérica las mujeres colombianas son muy guapas y que lo más que le encanta de ellas es su acento.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

trip@elheraldodemexico.com / alg