¿La hackearon? Violeta Isfel sube FOTO íntima a Instagram y después la borra

Durante la madrugada de este domingo, la actriz mexicana Violenta Isfel sorprendió a muchos de sus seguidores al subir una imagen a Instagram en la que se muestra con poca ropa, por lo que algunos internautas pensaron que su cuenta habría sido hackeada.

La actriz de telenovelas subió una fotografía en la que se muestra en lencería mientras se encuentra recostada sobre su cama.

Y no solamente fue el atuendo usado para la imagen lo que sorprendió a sus fans en la red social sino que la actriz posó una de sus manos sobre su zona íntima, ya que no portaba panties.

Seguidores aplauden publicación

“Porque la vida se trata de disfrutar simplemente el aquí y ahora”, se puede leer en una parte del texto que acompaño durante un tiempo la publicación, ya que después fue borrada.

“Mi esposo les desea ¡Buenas noches!. Atentamente, Dios Padre y Diosa Madre universales”, fue la frase con la que finaliza la publicación.

Varios de sus seguidores celebraron que la actriz mostrará su lado sensual, algunos más desaprobaron la imagen. Hasta el momento la actriz no se ha pronunciado sobre la fotografía.



Por Redacción Digital El Heraldo de México

