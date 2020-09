¿Quieres un vientre plano? Consíguelo con estos siete alimentos

Además de una buena rutina de ejercicios, las personas que desean bajar de peso deben estar dispuestas a abandonar la comida chatarra y consumir alimentos sanos.

Para esto se necesita disciplina, pero también conocimiento de qué tipo de comidas son las que son las adecuadas para disminuir el tamaño de vientre.

De acuerdo con la revista Eat This Not That, hay al menos siete alimentos que son los que más ayudan a tener controlada la ingesta de toxinas y aumentan los nutrientes necesarios para lograr este objetivo.

Salmón

Además de su buen sabor, el salmón tiene ácidos grasos omega 3, compuesto que es útil para aumentar los niveles de adipnectina, una hormona que estimula el metabolismo.

Aguacate

Tiene una alta cantidad de grasas, pero estas son insaturadas, por lo que son absorbidas de manera rápida por el cuerpo. esta fruta puede ser ingerida a cualquier hora del día.

Huevos

El desayuno de los campeones está compuesto por huevos debido a que tiene las proteínas necesarias para nutrir al cuerpo sin una carga de lípidos importante.

Avena

La avena tiene beta–glucanos, un compuesto que puede tomarse en cuenta como un suplemento alimenticio que sirve para reducir el colesterol y la glucosa en la sangre. Además, es un alimento que causa la sensación de saciedad.

Ciruela

Además de ayudar a tener mejores evacuaciones, las ciruelas reducen la grasa abdominal, la sensación de hinchazón y contiene pectina, una fibra que reduce las grasas en el hígado.

Espinaca

Todas las verduras color verde oscuro son excelentes para el cuerpo, ya que contienen sulfoquinovosa, un compuesto que promueve el crecimiento de bacterias saludables en el estómago que reducen la inflamación y la concentración de grasa.

Yogurt griego

Pese a que no a todos les gusta el sabor de este derivado de los lácteos, ayuda a mejorar el organismo, ya que contiene fenilalanina, la cual genera hormonas que incitan al organismo a reducir el apetito que siente, lo cual se relaciona con la más rápida pérdida de peso.

