Los mejores videos editados sobre la golpiza al ladrón de combi

Luego de que el día de ayer en redes sociales se viralizará el video en el que unos pasajeros le dieron una golpiza a un ladrón que intentó asaltar una combi en el Estado de México, el suceso en primera instancia fue motivación para distintos memes de momento, ahora gracias a la edición de audio, cientos de usuarios parodiaron el instante.

Entre las pistas de música se encuentran “La carencia” de Panteón Rococó, “El ratón vaquero” de Cri-Cri entre otras bonitas canciones.

Sin embargo algunos usuarios usaron partes de la canción Street Fighter y “Boss Of Me” de They Might Be Giants, famosa por ser el intro de la serie “Malcom”.

Te dejamos los mejores de estos videos editados para que hagan grupos de tres personas (respetando la sana distancia) para que discutan cual es el mejor.

La golpiza de año

Recordemos que este robo fue frustrado por seis pasajeros que iban dirección al Estado de México en la carretera México–Texcoco.

En un descuido de los ladrones y habilidad del chofer de poder arrancar para que no se lograran subir los asaltantes, se quedó uno abordo, y entre todos los pasajeros que venían a bordo, le propiciaron una tremenda golpiza, del cual, el ladrón recibió golpes en la cabeza.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

