VIDEO: Fuerte corriente de agua arrastran a joven en Veracruz hasta desaparecer

En los últimos días las intensas lluvias que se han registrado en el estado de Veracruz han generado grandes inundaciones y daños materiales en las zonas ribereñas de la entidad, lugares donde se han visto fuertes corrientes de agua que se llevan todo a su paso, piedras, árboles, autos y hasta personas.

Por medio de un video captado por un automovilista y su acompañante que circulaba en la entrada a Piletas antes de llegar a la gasolinera de El Rosario, en Xalapa, se ve el momento en que un joven intenta sujetarse de un poste, para no ser arrastrado por la corriente, sin embargo es y arrastrado por el agua.

En la grabación se puede escuchar como los ocupantes del carro expresan sorpresa y preocupación por el joven e incluso se cuestionan cómo podrían ayudarlo, sin embargo, segundos después de mencionarlo, el joven pierde la batalla contra el agua y es arrastrado por la corriente hasta desaparecer.

“¿Cómo le ayudamos? Si trajera un carro grande no hay pedo… Ya se ha de haber cansado, te imaginas cómo ha de estar de frío, el agua lleva piedras. Ya se lo llevó, ya se lo llevo… Ya se lo llevó… Ya se lo llevó, ya no está, arrímate tantito, no se ve…”, se puede escuchar que dicen los hombres de la grabación.