Dichos POPULARES que también tienen su versión en Inglés

“¡Qué difícil es hablar el Español, porque todo lo que dices tiene otra definición! qué difícil entender el español, porque si lo has aprendido no te cambies de región” dice una letra de un famoso video en Youtube, y tiene toda la razón del mundo, porque hay palabras del idioma que cambian de significado dependiendo de qué lugar de habla hispana se utilice.

Sin embargo y muy extrañamente hay algunas expresiones que han roto todas las fronteras y quizá porque hacen referencia al comportamiento humano, son súper recurrentes en más de un idioma. Por eso, en esta ocasión te dejamos estas curiosas frases que a todos los que comenzamos a aprender otro idioma, nos hizo ¡Plop! el cerebro cuando llegamos a esto y supimos que en inglés también existían estos dichos ¡Que significaban lo mismo que en español!. ¿Coincidencia?, ¿Pochismo? ¿Tropicalización? ¡No lo sabemos, pero tienes que conocerlos! Y no, no es una traducción al estilo Visit Mexico.

To make a long story short-Para no hacerte el cuento largo

Es una expresión muy popular para resumir una anécdota muy grande y se utiliza cuando se quiere llegar a contar el clímax del chisme o situación que se está narrando. En inglés significa exactamente lo mismo.

Turn a blind eye– Hacerse de la vista gorda

La expresión inglesa viene de un comentario del Almirante británico Horatio Nelson, quien en medio de un ataque en la batalla de Copenhagen en 1801, se llevó el telescopio a su ojo disfuncional para pretender no ver la señal de “Retirada” emitida por su jefe y ordenar fuego contra los enemigos.

En español, la expresión se adjudica a los vigilantes que revisaban los contenidos de las aduanas y permitían el paso de droga a cambio de dinero. Fingían no ver. No estamos seguros si los llamados “Vistas” eran gordos y su barriga era lo que usaban de pretexto para fingir no ver el contenido no permitido. INFOGRAFÍA: Marybel Arista

Dar gato por liebre – Pig in a poke

Este dicho español nació en la antigüedad, cuando las hospederías que gozaban de fama dudosa en materia de viandas, hacían creer a sus comensales que degustaban manjares de carnes peculiares, cuando en realidad daban carne de animales baratos como gatos o perros que hacían pasar por cabritos o liebres.

Una de las estafas más comunes era dar carne de gato por liebre. Por eso el dicho se utiliza para hacer referencia a una estafa.

El dicho inglés significa lo mismo, pero tuvo origen en 1500,cuando un bolsillo era un saco y los mercaderes hacían pasar los gatos por puercos adentro de las bolsas. El problema es que si los que compraban no veían el contenido, salían ¡Pobres gatos, los agarraban de “sus puerquitos”. Te puede interesar Esta es la verdadera historia de la palabra 'Naco', ¡Conócela!

Romper el hielo– Break the ice

Tanto en español como en inglés, esta frase se refiere a acabar con la tensión, incomodidad o falta de cordialidad de un momento y se utiliza por un tercero, quien generalmente está al tanto de cuando una persona recién conoce a un grupo de gente o simplemente a otro humano, e invita a todos a compartir alguna conversación que invite a otros a entrar en confianza.

Surgió en el siglo XVIII, época de los marineros, cuando toda la tripulación se tenía que enfrentar a los Icebergs y se juntaban para hacer frente al peligro, ya sea redireccionando el rumbo del barco o estando al pendiente de lo que se ocupara para romper el iceberg y pudieran todos seguir con sus actividades una vez fuera de peligro.

Por Citli Toribio

