¿Te animas? 3 retos de ejercicio que darán resultados en 30 días

Durante esta cuarentena muchas personas han aprovechado el confinamiento para ponerse a dieta y tratar de conseguir un cuerpo de 10, es por eso te mostramos como conseguir unos glúteos perfecto y unas piernas bonitas en tan sólo 30 días.

Aquí te mostramos tres retos con los que podrás cumplir tu objetivo para tener el vientre plano en tiempo récord, es la mejor manera de ponerte en forma y comenzar a obtener resultado, que harán un cambio significativo en tu cuerpo y te llenará de energía.

Te puede interesar ¿Qué son las tandas para cirugías estéticas? Mecanismo de las parejas de miembros de Unión Tepito

Planchas

Lo primero que tiene que hacer es planchas, un ejercicio isométrico muy efectivo que sirve para fortalecer el abdomen, es muy practicado en pilates y yoga. Es importante ponerse boca abajo con las piernas estiradas y ligeramente separadas para subir el cuerpo en línea recta, además, debes mantener una postura correcta para evitar posibles lesiones.

El reto consiste en aguantar en esta posición durante cinco minutos sin apoyar las rodillas, cada ejercicio tendrá una duración de 30 segundos, descansa otros treinta segundos entre cada ejercicio, la actividad irá aumentando como vayan pasando los días y se hará de manera progresiva.

.

Sentadillas

Otro de los puntos importantes que todas las mujeres deseamos tonificar son los glúteos, es por eso que a través sentadillas conseguiremos aumentar el volumen del trasero, además ayudará a fortalecer las piernas y que no se requiere de ningún tipo de instrumento para llevarla a cabo, más que nuestro propio peso corporal.

Para lograr unos glúteos perfectos hay que ser capaces de lograr al menos 250 repeticiones, no es tarea sencilla, pero los resultados valdrán a pena, además se podrán hacer de manera escalonada y poco a poco, también podrás hacer pequeños descansos entre unas y otras, lo importante es no dejar de hacerlo y no darse por vencido.

.

Te puede interesar 'The Devil all the time': la película que juntará a Tom Holland y Robert Pattinson

Burpees

Los burpees son uno de los ejercicios más completos que podemos llevar a cabo y que resulta ser una prueba importante para nuestro cuerpo, es uno de los movimientos básicos en el crossfit, tienen el objetivo de conseguir perder peso de manera rápida y que aumenta la resistencia de manera considerable.

.

Por: Redacción Digital Heraldo de México

BGM