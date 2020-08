¿’Stranger Things’ terminará con la temporada 4 en Netflix? Los hermanos Duffer responden

Ante las recientes cancelaciones de varias series de Netflix, como Anne with an E y El mundo oculto de Sabrina, los fanáticos de una de las producciones más exitosas de la plataforma, Stranger Things, se encuentran muy preocupados porque la cuarta temporada sea la última.

De igual manera, debido a la pandemia de Covid-19, las grabaciones de esta saga fueron canceladas, sin embargo, los Hermanos Duffer anunciaron que próximamente arrancarán con el rodaje siguiendo todas las medidas de seguridad.

Duffer explicó por ahora el rodaje de la serie está parado, sin embargo, este confinamiento le ha permitido ajustar mucho más los guiones.

“La cuarta temporada no será el final. Sabemos cuál es el final y sabemos cuándo es. (La pandemia) nos ha dado tiempo para mirar hacia adelante y descubrir qué es lo mejor para el programa. Comenzar a completar eso nos dio una mejor idea de cuánto tiempo necesitamos para contar esa historia“.

Hasta ahora Netflix no ha renovado oficialmente a Stranger Things para nuevas temporadas. Sin embargo, las declaraciones del guionista le dan calma a los fans de la historia. Además, al ser la producción con más popularidad, es probable que el servicio de streaming apruebe todos los ciclos que los Duffer consideren necesarios para terminar esta historia.

En ese sentido, mientras el final aparentemente sería algo lejano para Stranger Things, el foco inevitablemente vuelve a instalarse sobre la cuarta temporada y sus filmaciones.

Aunque había rumores de que las grabaciones podrían continuar en septiembre, Duffer indicó que todo esto se debe tomar con cautela.

Por: Redacción Digital Heraldo Radio

MFA