Sopas instantáneas: Este ingrediente puede provocar dolor de cabeza, taquicardia y otros síntomas

Sin duda, las sopas instantáneas suelen ser una gran opción para improvisar comida para calmar el hambre; sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló que éstas no nutren y que incluso pueden provocar síntomas graves al ser consumidas.

De acuerdo con la Revista del Consumidor, entre los ingredientes de dichas sopas se encuentran: hidratos de carbono que provienen de cereales como arroz o pastas, cantidades variables de grasas y proteínas, alto porcentaje de sodio y glutamato monosódico, el cual es uno de los aminoácidos no esenciales más abundantes en la naturaleza.

Ante dicho panorama, la Food and Drug Administration de Estados Unidos de América (FDA), señala que este producto es generalmente reconocido como seguro y que no hace daño.

Aunque existen personas que presentan síntomas adversos por su consumo, los científicos afirman no haber encontrado, hasta ahora, reacciones consistentes”, señala la Revista del Consumidor.

El glutamato monosódico (GMS), puede producir síntomas como: dolor de cabeza, sofocación, taquicardia, sensación de presión en la cara, adormecimiento de la boca, dificultad para respirar, sudoración, dolor de pecho y/o debilidad.

Estas sopas no te nutren y el sabor que aportan no es a base de vegetales o carne, sino de una serie de saborizantes artificiales que no son buenos para tu organismo”, aseguró la Revista del Consumidor.