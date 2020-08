La historia de amor entre Cintia Araújo, una brasileña de 39 años, y Timo Arnstadt, un alemán de 45 años, ha dado la vuelta al mundo y no por el amor que se profesan, sino por el hecho de que contrajeron matrimonio a través de una videoconferencia después de 20 días de entablar comunicación en línea y sin conocerse en persona.

Debido a las restricciones de viajes impuestas por la misma contingencia sanitaria, la pareja tuvo que casarse de manera virtual ya que la pandemia les impedía encontrarse en persona.

Você casaria com alguém que nunca viu antes? Eles sim! Ele é alemão e ela brasileira, se conheceram on-line e só se viram depois do casamento #Encontro pic.twitter.com/MwEWJLmhFF — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) August 21, 2020

Según contó Cintia para medios de su país, su futuro prometido y hoy esposo, fue presentado a ella por un amigo común, un pastor local. Luego Cíntia y Timo comenzaron a comunicarse en línea y encontraron mucho en común.

La pareja incluso dejaba sus cámaras web prendidas por 24 horas para estar constantemente juntos y comunicados, como si vivieran en la misma casa. Tiempo después, poco menos de un mes, Timo le propuso matrimonio a Cíntia y ella dijo que sí.

Ahora la pareja es una de las primeras en casarse en línea; cabe destacar que la ceremonia nupcial, realizada por videollamada, fue presenciada por los familiares de los novios. Bodas, bautizos graduaciones y primeras comuniones, todas las fiestas están en pausa debido al COVID-19. Foto: Especial Te puede interesar VIDEO VIRAL: Mujer embarazada entra a iglesia y arruina boda de su amante

Quizás nadie sea capaz de casarse con una persona si no la conoce primero en persona, sin embargo para Timo esto no fue impedimento, pues a pesar de los comentarios de sus amigos él sabe que Cíntia es el amor de su vida.

“Sé que no todos se casarían con una persona a la que ni siquiera vieron en persona. Mis amigos me dijeron que estaba loco. Les expliqué que me enamoré de ella porque Cíntia tiene la actitud y la personalidad correctas, además de ser hermosa. Tenemos los mismos planes. Todo lo que sé de ella me basta”, declaró Timo con total seguridad de su decisión.