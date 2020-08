Reto viral nivel DIOS: Encuentra las 10 diferencias en sólo un minuto

La moda de los retos virales está a todo lo que da en redes sociales, más aún en estos tiempos de cuarentena, y es que a quién no le gusta ponerse a prueba y de paso presumir lo inteligente que es.

Es así que últimamente estos desafíos suelen convertirse en tendencia en las redes además de que nos ayudan a estar entretenidos y ejercitar nuestra mente; el encierro y el no ver a los amigos puede ser contraproducente por ello te presentamos el reciente reto viral para ver si eres capaz de vencerlo.

Reto nivel Dios

No te vamos a mentir, este reto es sumamente complejo e incluso algunos usuarios ya lo han calificado como de “Nivel Dios” y es que este nuevo desafío te reta a descubrir las diez diferencias entre dos imágenes para lo que solo tienes un minuto, ¿te atreves a intentarlo? Encuentra las 10 diferencias en menos de 1 minuto

En estas imágenes podemos ver un parque con mucha actividad, todos los personajes haciendo una actividad distinta, andando en bici, caminando, paseando al perro, volando cometas, etc, el reto consiste en encontrar las 10 diferencias entre ambas postales en tan solo 60 segundos.

Solución

Bien, si ya lo intentaste y no pudiste resolverlo en el tiempo límite, no te preocupes ni te pongas triste, este es uno de los retos más difíciles y divertidos al mismo tiempo, para no dejarte con la duda te dejamos la solución. ¿Te habías percatado de todas las diferencias?

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

