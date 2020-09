¿Qué es el amor propio su importancia y cómo construirlo? María Cortés lo revela

El profesionalismo y la personalidad extrovertida María Cortés, la ha colocado en los mejores puestos de Relaciones Públicas para marcas de lujo. Su creatividad y experiencia la llevo a crear su propia empresa “The Zombie Boom” enfocada al marketing digital y posicionamiento de marcas. Ha realizado conferencias en coworking de mujeres, congresos reconocidos de mercadotecnia, en Universidades privadas y fue parte de los líderes del marketing de Latinoamérica.

¿Qué estudiaste?

Estudie Mercadotecnia en la Universidad Anáhuac México Norte, en la carrera empecé a trabajar en el área de marketing para una marca de autos de lujo. Pero no era la parte glamurosa que todos se imaginan, yo me encargaba de ver los servicios, las ventas y las refacciones y después estuve en el área digital en redes sociales. Me gusta mucho platicar a la gente como empecé porque ese proceso me hizo crecer y madurar. Posteriormente tuve otro trabajo donde fui gerente de marketing y relaciones públicas para una marca de relojes súper old fashion. Ahí descubrí que ser RP me encantaba conectarme y conocer muchas personas.

Cuando estudie lo digital no estaba tan viral como ahora, pero siempre tuve en claro que la industria de la moda y la belleza me encantaba, busque la manera de entrar a este rubro y logre estar en una marca de cosméticos padrísima e irreverente. Ahí viajé muchísimo y aprendí el poder que tienen los influencers y como los haces aliados a tu marca si los tratas como business woman o bussiness men. Después trabaje en una marca internacional de moda en el área de Relaciones Publicas y lanzamos un ecommerce.

¿En qué momento decidiste emprender?

Hace meses deje el trabajo corporativo para realizar mi propia empresa de marketing y relaciones públicas. Mis amigas me decían que tenía todo la experiencia para llevarlo a cabo. La vida me puso en el camino a mi socio Rodrigo. Llevo 12 años de experiencia en este ámbito del marketing digital.

¿Qué fue lo que te motivo a ser conferencista?

EL 2019 fue un año de muchos cambios para mí, donde tuve la oportunidad de descubrirme a mí misma, entendí que la vida no es un checklist perfecto, descubrí que esa no era la fórmula secreta para ser feliz. Este año fue un año de reinventarme y creer en mí, al darme cuenta de que vivía en una burbuja rosa, mi vida era perfecta, pero yo no era feliz. Me divorcie y con los meses me he vuelto más segura, he aprendido a conocerme y aceptarme con mis cualidades y defectos. Me invitaron a dar una conferencia en “Mia Coworking” para un foro de mujeres. Jamás me imaginé que iba a dedicarme a dar conferencias, pero este año fue de descubrirme a mí misma y encontrar el amor propio.

Que padre que a través de mis experiencias yo pueda ayudar a las mujeres para que tomen las riendas de su vida. Estoy pensando transformarlo en un taller de construcción personal, con la cuarentena he seguido dando conferencias online. Lo importante es saber encaminar tus proyectos para que no solo queden en una idea y se puedan realizar.

¿Qué temas abordas en las conferencias?

Empoderamiento, autoayuda, terapia, el miedo, son los temas en los que me enfocó. Dentro de mis planes está hacer un podcast para llegar a más personas.

Hoy las mujeres somos empresarias, emprendedoras, motivadoras y dentro de tu circulo puedes motivar a otras amigas. Ese es uno de los mensajes que trato de transmitir en cada acción.

¿Cómo te reinventaste en esta cuarentena?

Lo más difícil fue eliminar el miedo de independizarme laboralmente, el romper esa barrera me costó trabajo ya que estaba acostumbrada a tener seguridad económica. El valorar nuestra salud es muy importante para mí.



¿A qué retos te has enfrentado profesionalmente?

El primero es emprender, que te vean joven y no crean que puedas tener un puesto con más jerarquía, el cambiar el mindset de las personas me ha costado trabajo. Los likes, followers no son importantes, lo primordial es ver que las personas están conectando con tu pensamientos y acciones. Me fascina hacer ejercicio y me encanta hacer conexiones por medio del marketing.



¿Cómo es María es cinco palabras?

Divertida, extrovertida, indecisa, cariñosa y trabajadora.

¿Qué tan importante es el amor propio?

Yo creía que este tema se enfocaba más al físico, pero para mí es ser transparente con uno mismo emocional y espiritualmente. El amor propio o autoestima sería “el juicio positivo sobre uno mismo al haber conseguido un entramado personal coherente basado en los cuatro elementos básicos del ser humano: físicos, psicológicos, sociales y culturales”.

“Siempre hay que decirles a las personas lo mucho que las quieres, ya que no sabes si el día de mañana las vas a volver a ver”.

Por: Isis Malherbe

DRV