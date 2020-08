¿Qué cosas se podrían preguntan los PERROS sobre los humanos?

Sin duda es imposible que pese a los avances científicos pudiéramos saber lo que están pensando los perros en este momento y que es lo que ellos piensan sobre nosotros y nuestro comportamiento hacia ellos.

Por lo cual hemos decidido tratar de pensar como un can, ya que seguramente muchas de nuestras acciones les parecen curiosas y en ocasiones sin explicaciones, por cual realizamos estas preguntas a una “mente perruna”.

¿Por qué mi dueño recoge mi excremento?

Seguramente al ver esta acción el perro será por qué la guarda en una bolsa, además el sabrá que es humano es el único ser vivo que recoge el excremento de otro ser.

¿Por qué mi dueño no me da de comer?

El perro seguramente piensa que simplemente que si será que esta pasando algo malo entre los dos, ya que todo el día ve comer a la gente en su hogar y el solamente puede comer al momento que el dueño le indica, ¿Qué no somos de la misma familia?

¿Por qué mi dueño me pone correa para pasear?

Es claro que el perro pensará que le estamos quitando la libertad, sin embargo el can después entenderá que se trata por motivos de seguridad, ya que muchas veces verá como algo divertido seguir las llantas de los autos sin medir el peligro.

¿Por qué mi dueño me cuenta su vida?

Humano se que soy tu amigo fiel, pero cuando me cuentas tu vida no entiendo lo que dices, ya que el 95 por ciento de las palabras que me dices no se su significado.

