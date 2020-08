PINOCHO, la VERDADERA y CRUEL historia de la marioneta de madera

¿Quién no se emocionó hasta las lágrimas con Pinocho?, la triste y melancólica historia de un carpintero muy trabajador que vivía solo y no tenía hijos, por lo que planeó construir al suyo con los trozos de madera que tenía de su trabajo. era tanto su amor por él, que cada noche deseaba que tuviera vida, pues estando inerte no podría consolar su soledad.

Entonces un hada de los deseos apareció en casa de Geppetto al escuchar las súplicas del carpintero y decidió compensarlo por su esfuerzo y bondad dándole vida al muñeco para que pudiera amarlo como su propio hijo.

Pero esta historia es quizá uno de los cuentos clásicos de todos los tiempos que adaptó Disney en 1940, la tierna marioneta que sueña en convertirse un niño de verdad, pero que tiene un pequeño defecto, el hecho de que si miente le crece la nariz.

Hasta ahí todo parece normal, pero la versión original de este cuento es aún más aterradora, ya que el protagonista sufre castigos más crueles que los que conocimos en la película animada.

La verdadera historia de Pinocho.

El cuento original data del año 1881, escrito por el italiano Carlo Collodi. La historia conjunta una serie de relatos llamados las aventuras de Pinocho, quien en la historia verdadera era malcriado y fue creado por Geppetto.

Pero no era el tierno niño que desobedecía en ocasiones, al contrario, este inusual muñeco pateaba a su creador, se dice que robó la peluca y huyó. Cuando por fin Geppetto pudo encontrarlo el muñeco, este lo tomó del cuello, por lo que fue acusado de abuso infantil y llevado a la cárcel.

El origen de la marioneta fue a través de un pedazo de madera que comenzó a exigirle a a otro carpintero que no lo convirtiera en una pata de mesa, por lo que entonces, se la obsequió a Geppetto, el ancianito que deseaba construir una marioneta para que lo acompañara.

Una vez que Pinocho había cobrado forma a manos de geppetto es como comenzó a tratarlo mal, en cuanto a Pepe Grillo, también aparece en el cuento original, sólo que aquí no funge como consejero de Pinocho, sino por el contrario Pinocho lo asesina después de sugerirle que se portara bien para no causar más problemas.

La verdadera tragedia de Pinocho

Contrario al final encantador en la película de Disney, este personaje era mal agradecido de mala entraña, ya que nunca pudo portarse bien a pesar de todo el cariño que recibió de parte de Geppetto, quién se esforzó por cuidarlo y educarlo.

El cuento narra que Pinocho escapa a un teatro de marionetas en donde es capturado por su dueño original, pero vuelve a escapar más tarde, por lo que en su nuevo camino, encuentra a otros malhechores que le hacen daño y le clavaron cuchillos en su afán de molestarlo, pero como era de madera y no pudieron dañarlo, lo colgaron para robarle unas monedas.

Los amantes de los cuentos de terror pedían al autor original continuar con la historia en una segunda parte más sádica, en donde Pinocho comienza a vivir aventuras fatales. Un día le miente a una bella mujer de cabello azul, ella le había ayudado a escapar de su castigo mientras estaba colgado.

Pero las aventuras de Pinocho no pararon ahí, ya que se sabe que dicha mujer muere de tristeza cuando Pinocho se escapa. Después de peto lo va a buscar al mar, y se topan con la isla de los juegos en donde Pinocho vive en libertad por algún tiempo, pero en ese lugar los niños se convierten en burros por mentir.

Como Pinocho amaba las mentiras se convierte en burro, luego es vendido a un circo en donde es explotado y maltratado, después vendido a un anciano que necesita de la piel del muñeco para fabricar un tambor, así que lo amarra y lo tira al mar. en el fondo del mar los peces de comen la piel de burro y Pinocho regresa a su forma original.

Luego en el mar, Pinocho es devorado por un tiburón gigante y en el interior se encuentra a su padre Geppetto, quien lleva ahí por años. después de eso logran escapar una noche que el tiburón dormía con la boca abierta.

Tras todas estas aventuras al fin Pinocho decide aprender la lección para dejar de ser mentiroso y holgazán, por lo que comienza a trabajar en una granja, e ir a la escuela, cuidando de su padre Geppetto, hasta que una mañana despierta convertido en un niño de verdad, sin ninguna hada madrina de por medio. Obviamente la historia original es más trágica que la que Disney te contó. Te puede interesar ¿Quieres jugar? Conoce la ATERRADORA historia de CHUCKY, el "muñeco diabólico"

Por Redacción Digital El Heraldo de México

