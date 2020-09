Esto es lo que piensa tu PERRO cuando te mira fijamente

Tener un perro es mucho más que tener una mascota. De hecho estudios científicos ya han revelado que es posible que ellos detecten tus emociones, sin embargo, a muchos nos queda la curiosidad de investigar qué piensa exactamente el amigo fiel cuando te mira.

Y siendo honestos, la verdad es que seguro en algún momento has sentido que el can te sigue con la mirada a todos lados y que ni siquiera pestañea. ¡Pues bien! Tienes qué saber que tu fiel amigo siempre está atento a tus actitudes, posturas, gestos y expresiones faciales para saber cuál es tu estado de ánimo y lo que ocurre en casa.

Quizá no es tan mágico como pensabas, pero ellos elaboran un sistema de señales visuales, olfativas y auditivas para poder comunicarse con nosotros y claro que pueden decirnos cosas, también con sus ojos, con la cola, las orejas, el cuerpo, los gestos faciales y también, con la lengua. Te puede interesar Estas son todas las cosas que tu perro MÁS ODIA de ti

La ciencia ha hablado

Pero la mirada, juega un importante papel, según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences donde se asegura que los músculos faciales para la mirada son mucho más comunes y más grandes en los perros, que en los lobos, por lo que se deduce que fue un cambio que los canes experimentaron en su proceso de domesticación.

Entonces, en resumidas cuentas, lo que quiere decirte tu perro cuando te mira fijamente es que necesita algo de ti, como comida, paseo o atención. Por eso cuando llegas del trabajo, notas que se pone enfrentito de ti para captar tu atención y comunicarte que quiere algo.

Otras razones

Ok, todo iba bien hasta que hay alguien que dice “Eso no es cierto, Fido miró fijamente a alguien antes de atacarlo y no era precisamente porque quisiera un mimo” Y esto es real , hay momentos donde los perros miran fijamente a alguien, que no precisamente es porque quieran comida de esas personas, así que hay 2 razones más por las que un perro mira fijamente. Estas son:

Duda. Si entiende qué te pasa exactamente, puede hacer 2 cosas o bien te dará todo su cariño o se te quedará mirando preguntándose qué puede hacer para ayudarte.

Ataque. Dependiendo de la raza, la mirada fija generalmente desafía a su dueño o persona que se le presente. Intenta interpretar su lenguaje corporal y conseguirás evitar males mayores.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

lctl