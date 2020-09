¡Adiós, Vaquero! Estas series y películas se van de Netflix en septiembre

Como cada mes, la plataforma de películas y series más popular de streaming, ha anunciado la lista de películas y series que retirará para ingresar nuevos contenidos.

Este es un duro golpe, sobre todo para los usuarios nostálgicos, que gustan de regresar a ver sus series o películas favoritas en lugar de echarle un ojo a los nuevos títulos que hay en la plataforma. Así que si eres una de esas personas, aquí te dejamos la lista del contenido que se va para que te eches un maratón de despedida.

1 de septiembre

La propuesta.

Ajuste de cuentas.

Las Crónicas de Narnia 1.

Las Crónicas de Narnia 2.

Concrete Football.

Gangster Squad.

Walk with me.

Capitán América 2: soldado de invierno.

Carol.

Cars.

Cars 2.

The Roommate.

Sleepless.

Intensamente.

Holy Hell.

Ant-Man.

Immortals.

Incorruptible.

Jack y la Mecánica del Corazón.

Jackass 2.

Una tormenta perfecta.

Terminator: Genesis.

The Gunman.

Los Increíbles.

The Avengers.

Atrápame si puedes.

Buscando a Nemo.

Buscando a Dory.

Una Propuesta Indecente.

Soul Surfer.

Thor.

The Lucky One.

Up.

2 DE SEPTIEMBRE

The Last Mission.

Next Avengers.

3 DE SEPTIEMBRE

Whitney: can I be me.

5 DE SEPTIEMBRE

A toda velocidad.

9 DE SEPTIEMBRE

Transformers: el último caballero.

12 DE SEPTIEMBRE

Jane.

15 DE SEPTIEMBRE

Clueless.

Brooklyn.

Blair Witch.

Ferris Buellers Day Off.

Me amarás cuando despierte.

Gagarin: First in space.

Jackass: la película.

Toy Story 1.

Toy Story 2.

Toy Story 3.

16 DE SEPTIEMBRE

– Raiders!

18 DE SEPTIEMBRE

– Operación Escobar.

SERIES

1 DE SEPTIEMBRE

La Guardia del León.

Agente KC.

Agents of Shield.

The kids are alright.

Ducktales.

Empresses in the Palace.

Once Upon a Time 3, 4, 5 y 6.

Hostages.

Princesita Sofía.

Station 19.

6 DE SEPTIEMBRE

Missh Fisher’s Murder Mysteries.

9 DE SEPTIEMBRE

Tales of Irish Castles.

15 DE SEPTIEMBRE

Once Upon a Time (temporada3)

