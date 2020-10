¡CONMOVEDOR! Niño con muerte cerebral llora; madre implora no desconectarlo: VIDEO

Un accidente ocasionó la muerte cerebral de Giancarlo, menor de siete años; su madre mantiene una pelea legal para evitar que los médicos desconecten a su hijo.

Durante su estancia en el hospital, Giancarlo derramó lágrimas, lo que fue tomado como una señal de Dios por parte de Priscila, madre del niño, quien a través de oraciones pedía un motivo para no desconecte a su pequeño.

Priscila se encuentra en el condado de Edimburgo en Texas, Estados Unidos, en donde decidirá el mejor destino para Giancarlo.

Cabe señalar que Giancarlo sufrió muerte cerebral tras sufrir un paro cardíaco y pasar casi 20 minutos sin recibir oxígeno.

La madre hizo viral el vídeo en donde su hijo llora mientras se le puede ver entubado recostado en una cama de hospital.

Cree en las plegarias

En entrevista para Primer Impacto, Priscila señaló que ha recurrido a las oraciones para ayudar a la salud de su hijo. Durante un masaje de pies que le realizó a Giancarlo, este reaccionó moviendo el cuerpo.

A pesar de que los especialistas aseguran que estas reacciones son normales, la madre no pierde la esperanza de que su hijo reaccione gracias a sus oraciones. La madre mostró unos videos en donde se ve las lágrimas del niño y algunos movimientos, aunque asegura que los médicos dicen que son solo reflejos.Posted by Primer Impacto on Tuesday, September 29, 2020

Por REDACCIÓN DIGITAL EL HERALDO DE MÉXICO.

