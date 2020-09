Mamá pide a otra cambiar su foto de Whatsapp por ser “tentación” para su marido

El regreso a clases Online no impide que las historias de rencillas entre los padres o madres de familia surjan. La prueba está en una petición que se hizo viral en los últimos días, donde una mamá le escribe a otra para que modifique su foto de perfil, la cual califica de llamativa y podría distraer a los esposos de los verdaderos fines con los que toman el celular.

“Quería pedirle que por favor cambiara de foto, ya que es muy llamativa y a veces mi esposo agarra mi celular y es mucha tentación para él” se lee en parte del mensaje que le escribe una madre de familia a otra, mientras le invita a googlear otras fotos donde no salga ella.

De inmediato la persona tomó captura de pantalla de lo que pasó y lo subió a sus redes sociales, donde sin pensarlo dos veces compartieron la eventualidad hasta que se viralizó por Facebook.

Algunas mujeres apoyaban a la joven madre el valor para acercarse a la otra, mientras otras condenaron la acción. Lo cierto es que a la mayoría de las personas causó mucha risa y siguieron compartiendo la imagen hasta que llegó a los medios de comunicación.

Y es que, cómo no iba a causar escándalo, si otra de las observaciones que la señora hizo al tratar de convencer a la mujer de cambiar su foto de perfil fue: “O que pongas una en donde no estés arreglada ya que es pura tentación para los maridos de las demás mamás. ¿Acaso tu esposo no se enoja por tus fotos? La mujer incitaba a otra a canbiar su foto de perfil. Foto: Especial

