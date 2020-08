¡De miedo! Publican videos codificados en Tik Tok y alertan que algo pasará este 27 de agosto

Tras analizar una serie de misteriosos videos publicados por la cuenta Hel us, una usuaria de esta popular red social, logró descifrar el mensaje: “Somos ratas de laboratorio. Ya vienen. 27 de agosto”

¿Qué más quieres de nosotros 2020? Recientemente una misteriosa cuenta de Tik Tok, se volvió tendencia y puso en alerta a miles de usuarios de todo el mundo, luego de que a través de videos con mensajes en código, señala que algo malo, o al menos extraño, ocurrirá el próximo 27 de agosto.

Los mensajes en código fueron descifrados por la usuaria de Twitter Karen Daniela, quien publicó un hilo en esta red social en el cual explicó los códigos de los misteriosos vídeos publicados en la famosa plataforma China.

Abro hilo de un caso creepy de tik tok (user2819394837167) — la gyal del video (@scarbloood) August 20, 2020

¿Qué pasará el 27 de agosto?

La investigación de Karen dio comienzo cuando su mejor amiga le mostró el extraño video, material que la desconcertó y espantó, sin embargo, decidió descifrarlo.

El lunes (17 de agosto) estaba en mis clases online normal y veo que me llega un mensaje de gaby (mi mejor amiga) diciendome que le salió un video raro en su fyp de tik tok. pic.twitter.com/QhxsXDRDvR— la gyal del video (@scarbloood) August 20, 2020

El video que desencadenó la investigación de Karen es de verdad bastante perturbador, sin embargo, esta usuaria se percató de un sonido que ocultaba un código, además de que su mejor amiga notó que esta cuneta seguía a otras 14, por lo que decidió entrar a cada una de ellas e intentar descifrar el mensaje.

Gaby me dijo que el sujeto seguía a 14 cuentas y que era como un tipo de aviso, ella se tomo el tiempo de traducir cada cuenta y me lo mandó por whatsapp ese mismo día (escribió asi porque estaba nerviosa) pic.twitter.com/yRb3b5aabF— la gyal del video (@scarbloood) August 20, 2020

Al percatarse de que todas las cosas estaban en código, Karen se dio a la tarea de traducirlas y ordenarlas para descifrarlas, dando como resultado lo siguiente: "The truth will be out soon. They're unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming. Boeing 777 200 ER. August 27"; lo que traducido sería algo como: "La verdad saldrá a la luz pronto. No son identificables, se comunican. Somos ratas de laboratorio. Ya vienen. Boeing 777 200 ER. 27 de agosto.

Cuenta de Tik Tok desaparece misteriosamente

Tras la difusión del video misteriosamente la cuenta de Tik Tok desapareció. Esto no desanimó a Karen quien se percató que otra misteriosa cuenta relacionada con la anterior, comenzó a subir extraños videos, los que en un principio no tenían ningún sentido, aunque contenía coordenadas de Google encontrando esto.

Y en el otro video se escuchaba un ruidito (código morse) que también traduci y eran unas coordenadas, luego lo busque en google earth y me salió esto. pic.twitter.com/SssfYJtdcn— la gyal del video (@scarbloood) August 20, 2020

¿De qué se trata todo esto?

De momento tanto Karen como miles de usuarios se encuentran confundidos e intrigados con estos videos, e incluso han surgido diversas teoría en torno a lo que podría tratarse esto, dando como sugerencia la posibilidad de un encuentro extraterrestre.

Por otra parte algunos usuarios más escépticos han señalado que se podría tratar de otro caso de narraciones “creepies”, como ya han surgido varias en la web, mismas que terminan por no tener una conclusión. ¿Tú qué opinas?

