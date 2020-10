Maquillaje PERFECTO para lucir más delgada en OTOÑO e INVIERNO

Si durante esta temporada de aislamiento por cuarentena has notado que subiste algunos kilos de más y esos se ven reflejados principalmente en tu rostro ahora que quizá tendrás que regresar a trabajar de manera presencial y no en modalidad Home Office, no lo dudes más y sigue los siguientes consejos de belleza a tu favor.

Quizás ya hayas escuchado que existen técnicas de maquillaje muy efectivas, mismas que pueden ayudarte a lucir más delgada, por eso te compartimos aquí los secretos que surten un mejor efecto para alargar tu rostro.

Contorno

El contorno facial es una tendencia en el mundo de la belleza que no puede faltar debido a que da la apariencia de un rostro más delgado y es por esa razón que cada vez más mujeres intentan incluirlo en su rutina diaria de maquillaje, así que no lo dudes más y sigue sus pasos. Te puede interesar Cosas que los PERROS odian hacer y tú no sabías

Depilación de cejas

Es un hecho saber la forma ideal en que debes depilar tus cejas, ya que sí están delineadas de la manera correcta, conseguirás el efecto de una cara más delgada.

Recuerda que las cejas abundantes siempre están en tendencia, ya que las cejas gruesas tienen la clave para que tu rostro luzca delgado y alargado, a diferencia de las cejas delgadas y con poco bello.

Enfoca las miradas en la tuya

Enfoca la atención de todos en una mirada impactante, prueba con un delineado especial de ojos o con colores de sombras en tonos intensos, ya que tus ojos deben ser el centro atención para que no se fijen en los kilitos de más ya sea en tu cuerpo o en tus mejillas y papada.

Estos son sólo algunos secretos que pueden ayudarte a que tu rostro destaque más que nunca y evitar que las miradas se centren en tu cuerpo porque has ganado un poco de peso, seguramente lucirás como toda una reina. Te puede interesar ¿Cómo lograr entablar comunicación con mi hijo adolescente o mejorarla?

Por Redacción Digital El Heraldo de México

