Mafalda nació como respuesta al creador de Snoopy y Charlie Brown: Trino Camacho

Luego de este 30 de septiembre muriera a los 88 años el creador de Mafalda, Joaquín Salvador Levado Tajón, mejor conocido como “Quino“, el monero e historietista mexicano Trino Camacho, señaló que en murió el único cartonista en la historia latinoamericana que trascendió en todo el mundo.

“Quino traducido al italiano, al chino. Es inmortal”, dijo Camacho.

Al respecto, señaló que Quino es inmortal, ya que realizó personajes “sensacionales” como Mafalda, que habla de niños, y esto lo hizo como una especie de respuesta a Charles Schulz que hacía Rabanito (Peanuts), quien hacía a Snoopy, Charlie Brown, entre otros personajes, pero con una niña y con unos personajes que seguramente todos tuvieron una hermana como Susanita, Manolito y Felipito.

“Son personajes filosóficamente o sociológicamente entrañables porque esos niños no tienen nacionalidad”.

Decepción de Trino

En entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo, Trino destacó que su decepción con Quino fue que cuando vió la película de Mafalda, la niña hablaba como argentina, y era claro, porque cada persona tiene la voz en su imaginación, en su mente.

Respecto a los trazos de la tira cómica, el tambien artista visual afirmó que Mafalda había empezado muy básica, sin embargo, van mejorando y recordó que Quino dejó de hacer la caricatura en 1974, por lo que no tuvo una actualización.

“Mafalda habla de la actualidad el Me Too, el feminismo, la vida“. Trino Camacho

Camacho reveló una historia en el que cuestionó a Quino sobre por qué no había tenido hijos y él respondió; “Haber, no tuve hijos porque ni Alicia -su esposa- y yo queríamos tener hijos, mis hijos son Mafalda, y a parte, ella me paga a mi el dinero”.

Escucha la entrevista completa aquí:

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

DRV