Tener "relaciones sexuales" con alguien que se encuentra en estado de ebriedad es violación (no importa si es tu pareja o no, no puede dar su consentimiento al 100%).

Si esto les da risa, o no le ven lo malo al post, bloquéenme pic.twitter.com/j3n2awoznd— Karina Flores (@perfectgomxz) August 31, 2020