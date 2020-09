LordPizza rompe el silencio tras dar GOLPIZA a empleados “no me dejé”: VIDEO

José Fernando ‘N‘ bautizado en redes sociales como #LordPizza, rompió el silencio y aseguró que no se dejó porque, según él, siempre se portan bien mamones; sin embargo, en Internet siguen señalando pues golpeó a trabajadores por el simple hecho de cuidarse.

Resulta que durante la tarde del lunes Lord Pizza golpeó e insultó a trabajadores de la pizzería Little Caesars por negarle el servicio ¿Por qué le negaron el servicio? Resulta que José Fernando NO llevaba cubrebocas.

El video de la agresión se viralizó en pocas horas por lo que Lord Pizza decidió dar su versión de los hechos y esto es lo que dijo:

Todo bien, me salí y le dije a mis amigos que fueran por la pizza y les dijeron que no se la iban a dar porque la pizza era para mí.

Hasta ahí yo me saqué de onda, porque aparte de que me la están aplicando, siempre es lo mismo que se portan bien mamones –agregó–. Y… pues la neta no me dejé, así de sencillo”.