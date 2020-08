Lista completa de SERIES CANCELADAS por Netflix en la primera mitad de 2020

Seguramente no te habías podido percatar de todas la modificaciones que Netflix realiza en su amplio catálogo de streaming. La famosa plataforma del entretenimiento canceló parte de su contenido por razones desconocidas.

Aquí te dejaremos la información sobre cuáles son las producciones de contenido original que ha decidido cancelar, y que suponemos no han causado tanto revuelo entre los usuarios, de ahí su decisión.

Aunque también debes saber que Netflix decidió eliminar contenido que sí había tenido éxito.

En este 2020 son ya son en total 13 series las que Netflix canceló, en la lista figuran: “Anne with an E”, “The Society” y “Esta mierda me supera”, también aparece “Altered Carbon”, la cual sólo tuvo dos temporadas. De la primera cosecharon bastante éxito, por lo que Netflix decidió continuar con la segunda temporada, en donde los espectadores perdieron interés.

Netflix y su listado negro

Aquí te enlistamos otros títulos de las series que decidieron dejar fuera de tu pantalla por esta famosa plataforma: ‘

AJ and the Queen’, con una temporada.

‘Astronomy Club’: con una temporada.

‘La facción Octubre’: se acaba después de una temporada.

‘Insatiable’: finaliza con dos temporadas.

‘Mesías’: se termina tras su única temporada.

‘V-Wars’: le dan cuello tras la una única temporada.

‘Soundtrack’: también se termina con una sola temporada.

‘Spinning Out’: igualmente, se acaba tras su única temporada.

‘Turn Up Charlie’: y finalmente se termina después de su única temporada.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

