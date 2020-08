¡Ovación de pie! Profesor lleva teles a sus estudiantes para tomar clases

Ni Batman, ni Superman hubieran llegado tan lejos como Lino Sonders Rojas Mori, quien sabía que en la Comunidad Chachapoyas, Perú no todos los estudiantes tienen recursos para seguir las clases en línea. Muchos no tienen ni siquiera televisión para seguir el programa de educación en casa debido a la pandemia del Covid-19.

Pero para Lino los imposibles no existen, así que se dedicó a hacer una colecta de televisores en su comunidad e invitó a las personas a donar las teles que ya no usaran a los niños que más las necesitaran. Su gesto tan noble tuvo tan buena respuesta, que se volvió viral.

En redes sociales, podemos ver cómo Rojas Mori lleva en su hombro los aparatos en una región apartada de la ciudad. Los hechos fueron muy cerca de la región Amazonas. días después, se viralizaron a consecuencia los niños tomando apuntes frente al televisor.

Filántropo peruano

Aunque Lino no viste un magnífico traje de super héroe, la verdad es que los alumnos y sus padres de esa región con escasos recursos, lo ve como si se tratara de uno por tan singular gesto.

Desde el inicio de la pandemia , todas las escuelas están cerradas y distintos gobiernos han implementado el aprendizaje a distancia, para que los menores no pierdan el curso. Sin embargo, no todas las regiones de todos los países en el mundo cuentan con los requerimientos básicos para tomar clases a distancia. Tal es el caso de Perú, que tiene muchas comunidades ubicadas en la sierra o cercanas al Amazonas, como Chachapoyas, que sin la ayuda de Lino no hubiera sido posible continuar el curso educativo.

Ahora desde hace aproximadamente 3 semanas, los niños de ese poblado pueden seguir el programa local Aprendo en casa, para seguir en la medida de lo posible con el curso escolar de este difícil año para los estudiantes del mundo.

