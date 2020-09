Horóscopos SEPTIEMBRE 2020: Conoce qué te deparan los Signos del Zodiaco

Hoy termina el mes de agosto, pero empieza la semana y ya mañana es septiembre. Con agosto se va una racha de movimiento que te pudo haber afectado positiva o negativamente, según el signo zodiacal que seas, pero no te desanimes ¡Vienen cosas nuevas!

Entérate de qué te depararán los astros en este mes de septiembre, que está ya a la vuelta de la esquina. Recuerda que estamos ya en el elemento de tierra y en el signo de Virgo, razón por la cual podrás sentir una necesidad imperiosa de reordenar tu vida. ¡No temas y adelante!

Aries (21 marzo-20 abril)

Cierras el mes lleno de confusión. Es necesario que reevalúes tus prioridades. Antes de terminar el mes, voltea hacia atrás y compara lo que tienes en el presente. Septiembre viene con grandes planes para ti. ¡Prepárate!

Tauro (21 abril-21 mayo)

Échale un vistazo a tu círculo social y pregúntate si esas personas te entienden o si eres tú el que a veces no las entiende. Es importante ser sincero antes de suponer cosas, Tauro. Recuerda que no todos confabulan en tu contra. Cierra con broche de oro el mes de agosto y ¡Abre tu corazón en septiembre! El universo te tiene preparadas cosas maravillosas.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

¡No paras de darle vueltas a lo mismo en tu cabeza, Géminis! No sabes si has hecho una buena elección o no, pero no pasa nada, no te amargues y mejor respira, cierra el mes y piensa que el inicio del mes siempre es un terreno nuevo para decisiones nuevas. En el amor, te espera una sorpresa.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Ya que te tomaste un descanso social, es hora de que te centres en tus relaciones, pero sólo en las que de verdad te aportan, Cáncer. No pierdas más tu tiempo y trata de abrir tu mente a nuevos horizontes. No está mal hacer amigos nuevos. El amor, ya se compondrá algún día. Quizá agosto no fue tu mes, pero septiembre siempre llega a mover todo. Y ¿Quién sabe? tal vez hasta te encuentras con algo inesperado.

Leo (23 julio-22 agosto)

Cierras el mes dejándote un poco en el olvido. Vendría bien que pensaras un poco más en ti. Reevalúa tu moral y pregúntate si realmente te sientes cómodo con quien vienes siendo hasta el día de hoy. Has pasado por situaciones que te han hecho replantear tu perspectiva de la vida. Los cambios no son malos, Leo, sólo cuestiónate si has llegado a donde querías y si no es así, ¿A qué crees que se deba esto?

Virgo (23 agosto-22 septiembre)

¿Estás en donde crees que te mereces estar?, ¿Tus superiores te están valorando como mereces que te valoren, Virgo? Llevas mucho tiempo atrapado en una situación que sabes que no es para ti. En el fondo te está haciendo mucho daño y lo sabes. Aprovecha este inicio de temporada para retomar las riendas de tu vida y atreverte de una vez a dar ése GRAN PASO, que tanta falta te hace.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Probablemente sigues en esa relación no por gusto, sino por miedo a romper y a herir a esa persona. Esto quizá no te pasa tanto con tus amigos, sólo con tus parejas, pero para este fin de mes, deberías replantearte hacia dónde quieres ir. No puedes quedarte ahí toda tu vida. Aprovecha este inicio de mes para empezar a hacer nuevos amigos.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

En septiembre es importante que evalúes tu situación actual, que te centres en el presente y dejes de vivir en el pasado o futuro. El tiempo vale más que oro, Escorpio. No lo desperdicies. Cuídate de los distractores e inseguridades. No son buena compañía para ti.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Últimamente te encuentras encerrado en tus asuntos y tu visión se redujo. Cierras el mes bajo de pilas. Es importante iniciar el mes con muchísima energía para que todo cambie. Has estado bajo de energía y eso le ha afectado a tu vida laboral y amorosa. No dudes que algo grande está por venir y tienes que estar preparado.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Este año te ha cambiado todo, Capricornio. No sólo en tu vida, sino también en la de los demás. Es momento de darle la vuelta a todos esos planes que tenías en mente. En el amor, no comas ansias. Probablemente quien tú crees que es la opción adecuada, no lo sea. ¡No pierdas el ánimo y sigue adelante! Seguramente en medio de este encierro te ha dado por hacer rutinas de ejercicio. No las dejes, pero tampoco abuses.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Andabas un poco bajoneado, pero este mes seguro mejorará la imagen que tienes de ti mismo. Es momento de que te mires al espejo y digas. ¡Sí, ése soy yo!! Tu misión de este mes es quererte mucho más y entenderte también. Puede que hayas perdido un poco la paciencia a tus subordinados, pero tranquilo, que todo retomará su cauce.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Piensa si esa persona es realmente con la que quieres estar. Le has estado dando muchas vueltas a algo de lo que en realidad ya tienes respuesta. Ten confianza de manifestar lo que deseas, Piscis. Recuerda que A fuerza ni los zapatos entran, así que ¡Ve por el éxito que te está esperando!

Frase del día:

“Todo lo que es contradictorio crea vida” Salvador Dalí

POR REDACCIÓN DIGITAL EL HERALDO DE MÉXICO

lctl

