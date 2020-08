Conoce tu Horóscopo para este miércoles 19 de agosto de 2020

¡No le temas al futuro! Al final del día, tú moldeas tu destino, pero para este ombligo de mes, la verdad es que los astros te tienen preparadas cosas muy interesantes. ¿Aceptas el desafío? ¡Entérate de lo que el universo quiere decirte! y de lo que puedes hacer con esta información.

¿Ya estás listo? Es hora de encontrarle sentido a tus acciones que estarán regidas por lo que las estrellas y planetas tengan preparado para sus signos. Es momento de la verdad para todos los signos zodiacales.

Aries (21 marzo-20 abril)

Tienes muchas ideas en tu mente que tienen que ver con una profunda introspección, Aries. Ojalá alguna de ellas te sirva para salir a como dé lugar de tu zona de confort. Cada día te cansas más de tener que depender de los demás y tienes ganas de hacer lo que te venga en gana. No necesitas nada de nadie. ¡Toma las riendas de tu vida y vuela! Aprovecha la luna nueva en Leo de este miércoles para expresarte con claridad.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Después del año que llevas, Tauro, esta semana te sientes poderoso. Te estás dando cuentas de que hay cosas buenas que no habías valorado lo suficiente. Este miércoles, vas a dejar de estar pendiente del mensaje de una persona. Ya no la vas a esperar. Estás cansado y sabes que tu felicidad no dependerá más de si recibes una notificación o no. Ahora buscas algo que te haga sentir vivo y por fin has decidido hacer ese cambio que tanto tiempo llevas pensando.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Es hora de hacer un cambio y tomar una importante decisión. Y tú lo sabes, Géminis. Llevas meses dándole vueltas al asunto, pero siempre te echas para atrás en el último momento. La luna nueva de esta semana te da la posibilidad de tener el valor y atreverte a dar ese paso que implica reajustes en tu vida. Disfruta de los cambios que están por venir. Después de todo, por eso es que has trabajado. El sol entra en Virgo, por lo que no te extrañes si de repente te da por reorganizar todo. Cambia tu actitud, que tanto daño te ha hecho a ti y a los que te rodean. Es un buen momento para enfrentarte a nuevos retos y tienes que estar listo para ellos.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Hay gente que te pone muy nerviosa últimamente. Tú sabes que próximamente le pondrás fin a eso o en otras palabras, mandarás a alguien al carajo. La luna nueva de este miércoles te trae un nuevo comienzo y sientes que vas a cambiar por completo tu rumbo. ¡No te precipites! Medita tus decisiones, pero tampoco procrastines demasiado. La solución en este momento no es abandonar, quédate hasta el final y sé paciente, pero acciona. En el amor sabes que te has vuelto algo apático. Date un tiempo para aclarar tu mente antes de volver al ataque.

Leo (23 julio-22 agosto)

Esta semana las cosas cambian para ti. Te cansaste de la mala vibra que lleva semanas persiguiéndote. Es momento de cambiar tu actitud hacia la vida y para ti, esta luna nueva te pide que te pongas las pilas y termines con lo que te hace tanto daño. Deja que tus nuevas ideas salgan a la luz. Utiliza esa reflexión que has traído contigo para enfocarte en la meta que creías perdida. ¡No te distraigas, Leo! Enfócate y vencerás.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Ya llegaste hasta aquí, Virgo. Esta semana estás de suerte, porque empieza tu temporada. El sábado el Sol entra en tu signo, como cada año y te coronas como rey del Zodiaco. ¡Aprovéchalo! Ya te tocaba. Llevas mucho tiempo deseando que llegara un poco de suerte y buena vibra a tu vida. ¡Te lo mereces! Pero recuerda también darle respuestas claras a tus preguntas ¿Qué es lo que quieres ahora en tus relaciones? ¿En qué personas quieres invertir tu tiempo? Esa es tu tarea, Virgo. Decide y vencerás.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Estás volviendo a ser tú mism@ y a recuperar tu esencia perdida por culpa de esos hábitos tóxicos y de relaciones que no iban contigo. Esta semana está regresando tu creatividad que tanto te caracteriza y ahora entiendes que no te amargarás con personas que no darán nada por ti. ¡Bien hecho, Libra! Eso es independencia. Esta Luna Nueva de miércoles te pide mirar en tu interior. Hazlo y verás las sorpresas que te llevas.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Aprovecha el impulso de esta Luna Nueva para comenzar ese proyecto que llevas tantas semanas procrastinando. Es el momento ideal para actuar a pesar de todas esas dudas que tienes de ti. A partir de este miércoles, lo empezarás a ver todo mucho más claro y podrás reparar todo lo que está roto para que te sientas mucho mejor.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Empiezas a cansarte de tus propios pensamientos, pero sabes que no todo es tu culpa. Estás un poco hasta las narices de tu vida, pero no te angusties. ¡Todo va a cambiar pronto gracias a esta Luna Nueva! Aprovecha para desechar los pensamientos negativos de tu vida y manda a volar a quienes no estén de acuerdo contigo. No tienes por qué caerles bien a todos. ¡ÁNIMO!

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Ser tan reservado a veces puede jugarte en contra, Capricornio. Esta semana, la acción va directo a tu vida amorosa. Sabes que últimamente no te has portado tan bien y no has sido muy sincero a la hora de hablar de tus sentimientos. Tendrás que luchar contra tu orgullo y aprender a hacerlo . Ya verás cómo te cambia la vida al hacerlo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Necesitas desconectarte y alejar todas las situaciones que traen más mala vibra de lo normal. Esta semana tu creatividad vuelve potencializada y debes dejar que entre en ti. La Luna Nueva de este miércoles te pide que inicies algo con más fuerza que nunca. Eres el mejor en esto así que es momento de comenzar a materializar tus ideas. El Sol en Virgo es un buen aliado para comenzar a realizar todos esos sueños.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Esta semana es momento de comenzar desde cero. Estás cansado de sentir que no avanzas, Piscis. ¡Eso ha llegado a su final! y a partir de este miércoles de Luna Nueva harás un a limpieza interior que te permitirá ver la vida con otros ojos. Es buen momento para renovar tu casa, de abrir tu mente y dejarte llevar. ¡Aprovecha ése impulso, Piscis!

La frase del día:

“El placer más grande es el júbilo de comprender” Leonardo Da Vinci

Por Redacción Digital El Heraldo de México

lctl