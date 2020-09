Conoce tu Horóscopo para este viernes 28 de agosto de 2020

Las dudas que tienes en mente podrían aclararse con lo que dictan los astros para ti. ¡No dudes en consultaros!

Aries (21 marzo-20 abril)

Una mujer que quieres mucho está pasando por un momento delicado de salud. No dejes de darle apoyo. Si necesita dinero y tienes como apoyarla, hazlo sin pensarlo dos veces.

En el amor comienzan a aparecer ciertas dificultades relacionadas con el comportamiento de una de las dos partes. Si se trata de ti, piensa en realizar cambios que te ayuden.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Un empleo nuevo podría llegar y lo bueno es que das con el perfil que están buscando. Podría ser una excelente oportunidad si te muestras interesado y a la vez con todas las ganas de trabajar y de surgir en esta nueva apuesta.

Siempre es bueno hacer cambios en tu estilo de vida, aquellos que te reporten mejor calidad en tu salud y en tu bienestar en general.

No dejes de explorar nuevas formas de alimentación o una dieta un poco más balanceada.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

La pereza nunca es buena compañera y debemos siempre sacarla de nuestra vida. Si tienes necesidad de un descanso, busca la manera de hacerlo realidad.

Tienes una meta que lograr, pero estás mirando en el lugar equivocado, concéntrate y presta atención a las señales que te da la vida.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Si te encuentras sin pareja en este momento, es muy probable que la razón por la cual no has dado con la persona correcta sea que buscas en el lugar incorrecto y sigues un patrón de personas muy parecidas. Por eso es bueno que el día de hoy decidas comenzar a cambiar las cosas.



Leo (23 julio-22 agosto)

No es bueno que sigas esa amistad con alguien que te tira para abajo o que quiere siempre verte con problemas. Es probable que no se de cuenta de su actitud, pero de todas formas no es una persona buena para ti.

Necesitas comenzar a conocer más gente y a salir más, especialmente los solteros. Piensa en una reunión de amigos o una salida de noche por la ciudad con la gente que quieres.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Es muy probable que la persona en la que estás pensando no tenga las mismas intenciones de tener una relación contigo, pero no te deprimas, siempre sucederá esto en nuestra vida. Solo intenta salir adelante, alguien más aparecerá en tu camino.

Se te abrirá la oportunidad para volver al mundo laboral si es que estabas hace algún tiempo sin trabajar. Será buena oportunidad de generar nuevos contactos y comenzar a labrar tu camino a cosas mejores.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Es muy probable que tengas que estar más pendiente de cosas que podrás ver como una dificultad, pero no te preocupes porque vas a lograr todo lo que te propongas.

Siempre debes tener el arrojo para poder saltar por sobre los problemas que tengas.

No te quedes sin lograr lo que esperas en el amor. Comienza por hacer pequeños cambios. Si es que tienes una pareja, en la relación diaria que estén llevando, además de eso, habla lo que sueñas y esperas del otro.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Momentos tristes rondarán por la vida de Escorpio, por lo que debes prepararte para subirte el ánimo de la forma que sepas.

Amigos llegarán a tu rescate en el momento que estés viviendo, no le cierres la puerta, ni hagas caso a tu tendencia de aislarte cuando las cosas andan mal, acepta la ayuda de otros.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Si estás buscando trabajo, necesitas comenzar a mirar en el lugar indicado. Estás tomando el camino equivocado y es por ello que no encuentras algo para hacer.

El amor debe ser cuidado y respetado. No dejes que se pase la oportunidad de decirle a la persona que amas lo que sientes por ella.

Si alguien está llamándote todo el día es por una razón muy importante, no dejes de contestar a su llamado. Es probable que esté en un problema urgente que solo tú puedes darle solución.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Tienes en tu mente una idea que podría presentar muchos beneficios para ti y los tuyos. No dejes que se te escape la oportunidad de llevar a cabo esto. Necesitas comenzar a pensar positivo y a hacerte escuchar en tu trabajo.

Tu familia puede pasar por una pérdida el día de hoy, puede ser material o de un ser querido. No dejes de estar presente en este momento duro para el núcleo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Una persona muy importante te dará una oportunidad para hacer realidad un negocio que hace tiempo estás pensando. Acepta esta opción, tendrás éxito.

El amor es para los valientes y si tienes un amor que has decidido mantener en la oscuridad por miedo a aceptar la relación, debes comenzar a ver la manera de solucionar esto.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Avanzar en la vida es algo muy importante, sobre todo cuando te sientes estancado. No permitas que esto siga sucediendo y que la vida te ponga demasiados obstáculos. Esto no importa cuando estamos decididos a lograr todo lo que nos hemos propuesto.

Lucha con todas tus fuerzas por tus sueños, siempre los lograrás con pasión y con energía, si crees en ello, lo harás realidad.

El amor necesita muchos cuidados, es probable que la persona a tu lado esté enfrentando una situación difícil en su salud. No dejes de darle tu apoyo y toda la capacidad de amor que tienes para entregar.

Frase del día:

“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad” Víctor Hugo

