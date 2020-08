Conoce tu Horóscopo para este viernes 14 de agosto de 2020

¡El amor está en el aire! Los signos del zodiaco podrían experimentar la llegada de nuevas personas a su vida y es momento para abrir las puertas del corazón, descubre qué horóscopos son los que podrían conocer a su media naranja y los que tendrán algunos conflictos en el trabajo. Te puede interesar ¿Qué estará pasando en el cielo durante agosto?, las fechas cósmicas que debes conocer

Aries (21 marzo-20 abril)

¡Deja de lado la fantasía y atrévete! Esa persona con la que has estado coqueteando te está abriendo las puertas de su corazón para una relación. En el trabajo todo marcha bien, pero podría haber un encuentro desagradable con un compañero por mal entendidos.

via GIPHY

Tauro (21 abril-21 mayo)

Este fin de semana podrías experimentar algunos altibajos pues consideras que las cosas no han sucedido como lo deseas, debes tener paciencia pues las cosas pronto comenzarán a tomar su rumbo. Además, se podrían presentar algunas reuniones con amigos luego de meses de no verse. Cuida tu salud.

via GIPHY

Géminis (22 mayo-21 junio)

Aprovecha este fin de semana para pasar tiempo de calidad con tus amigos, familia y pareja, pues se han sentido un poco abandonados. Dedicas mucho tiempo al trabajo y eso podría afectar tu salud, además, este fin de semana se podrían presentar algunos conflictos por reclamos con una persona que podría ser un compañero o tu jefe.

via GIPHY

Cáncer (22 junio-22 julio)

Debes mostrar más paciencia ante las circunstancias que aquejan una parte de tu vida en este momento. Intenta hacer yoga en tus tiempos libres o actividades que te motiven. Alguien ha tratado de entrar en tu corazón, no te niegues a la oportunidad por miedo.

via GIPHY

Leo (23 julio-22 agosto)

Sientes que tus sueños están cada vez más lejos, sin embargo, las pruebas sólo son paso más para llegar hasta ellos. Es momento de formalizar más tu relación y dejar entrar a tu nueva pareja a tu vida personal. Sino tienes pareja, es probable que te muestras tímido y para ello debes animarte a conocer nuevas personas. Cuida tus finanzas.

via GIPHY

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Date la oportunidad de conocer gente nueva y sal de tu grupo de amigos que se han convertido en tu zona de confort, no te arrepentirás. Ese proyecto de suspendiste un tiempo vuelve a tomar fuerza en tu mente, no dudes en continuar con ello y esforzarte por sacarlo adelante.

via GIPHY

Libra (23 septiembre-22 octubre)

No te cierres a la conversación y nuevas ideas, es posible que esto te traiga algunos problemas en tu lugar de trabajo, que has descuidado y necesita de tu concentración. En el amor tu pareja te siente un poco distanciado Libra, toma este fin de semana para pasar tiempo de calidad.

via GIPHY

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Tu desempeño en el trabajo no se ha visto del todo bueno, tal vez te falta motivación o es momento de mirar si es lo que deseas en realidad. No dejes de ir por tus sueños. Es probable que la persona con la que deseas salir no esté interesado como tú, intenta salir con amigos y el amor llegará a su tiempo.

via GIPHY

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Un problema legal podría llegar este fin de semana, trata de tomarlo con la cabeza fría y buscar una solución a tu favor. Algunos conflictos en tu lugar de trabajo podrían presentarse este fin de semana, trata de no involucrarte para evitar dolores de cabeza. Podrías enfrentar injusticias en tu trabajo, levanta la voz para defenderte.

via GIPHY

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Sino tienes pareja tus amigos continuarán buscándote un lugar en el amor, y este fin de semana podrías recibir una propuesta, pero debes darte la oportunidad para lograr algo bueno de ello. Has sentido desconfianza de alguien muy cercano a ti, es probable que todo se encuentre en tu imaginación, no dudes en hablar con esa persona para evitar terminar una buena amistad. Cuida tu salud.

via GIPHY

Acuario (22 enero-21 febrero)

Te has sentido alejado y solo de las personas que te aman, sobre todo de tu familia. Debes darte un tiempo para meditar y despejar tu mente. Si te equivocaste en algo es momento de reconocerlo y pedir disculpas. Es probable que un compromiso amoroso con una persona nueva suceda pronto.

via GIPHY

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Una persona que quieres se siente preocupado por ti, dale la oportunidad de saber si pasa algo contigo y tranquilidad con una platica. Este fin de semana podría haber algunos conflictos en tu día que no te harán sentir muy bien fisicamente. Alguien que acabas de conocer podría darte un buen consejo.

via GIPHY

Frase del día:

El que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo” Gustavo Adolfo Bécque.

Te puede interesar MUJERES que nacieron para LIDERAR según los signos del zodiaco

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

cvg