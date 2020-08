Conoce tu Horóscopo para este lunes 24 de agosto de 2020

Inicia nuestra última semana del mes, seguro querrás conocer lo que te depara el destino, ciertamente este no es fácil adivinarlo, aquí te damos un poco apoyo.

En El Heraldo de México tenemos los horóscopos de este inicio de semana para que inicies con el pie derecho.

¡EMOCIONANTE!

Aries (21 marzo-20 abril)

Una persona que es muy cercana a ti quiere compartir sus logros contigo, no la hagas a un lado y convive ya que será muy bueno para ti en los siguientes días.

Si tienes una relación de pareja, trata de estar más tranquil@, porque no debes inventarte cosas en tu cabeza para crear problemas o provocar conflictos innecesarios.

via GIPHY

Tauro (21 abril-21 mayo)

Si tienes un trabajo muy absorvente, trata de darte un espacio para convivir con las personas que más quieres o con tu pareja, porque el tiempo no regresa y podría ser lo más complicado para ti.

Si una persona te invita a salir, dile que sí, sin titubear y disfruta de la vida, porque no todo es trabajar.

via GIPHY

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Vas a tener la posibilidad de salir de viaje, ya sea de trabajo o de placer, entonces debes tratar de que esa salida con tu pareja, familia o amigos sea muy agradable para todos.

En tu trabajo, vas a tener una oferta muy interesante, la cuál vas a tomar siempre y cuándo la oportunidad sea buena para ti.

via GIPHY

Cáncer (22 junio-22 julio)

Tendrás la oportunidad de hacer un recuento de lo que ha pasado en tu vida y ello te va a servir para tomar las siguientes decisiones que tendrás en tu camino.

Has tenido una vida tranquila en las últimas semanas y así debes continuar para mantener tu equilibrio.

via GIPHY

Leo (23 julio-22 agosto)

Estás cometiendo un error importante que es dejar para otro día lo que debes de hacer hoy, recuerda que hay que vivir todo día a día, como si fuera el último en tu camino.

No dejes de lado a tu pareja, porque podrías generar problemas innecesarios en tu relación. Dale su tiempo y dale el amor que merece.

via GIPHY

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Es importante que sepas que has hecho las cosas bien y eso es porque has tomado decisiones buenas, vas a cosechar lo que has sembrado y eso es bueno, porque obtendrás los frutos de tu trabajo.

Eso sí, no olvides dar las gracias a todos los que te han ayudado a lograr el éxito en tu vida actual.

via GIPHY

Libra (23 septiembre-22 octubre)

No tienes ninguna necesidad de decirle que NO al amor. Es el momento para que te dejes ir y confíes en esa persona que quiere compartir su vida contigo. ¡Sin miedo al éxito!

No es momento para tener miedo en la vida, debes de tomar en cuenta que eres una buena persona y por añadidura te tocará alguien igual.

via GIPHY

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Tienes una relación de pareja, pero parece que estás dando menos de lo que te están dando, ¡Aguas!, porque puedes dejar ir un buen amor, por estar ocupado con cosas que quizá no son tan importantes.

Si eres un profesional de la Salud, te recomendamos que te armes de paciencia, porque va a ser una semana pesada.

via GIPHY

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Acuérdate amig@ que no eres el centro de atención, eres una persona igual que todos y por ello debes de poner énfasis en tu vida, pero sin dejar de lado a las personas que te quieren.

No debes perder el tiempo en cosas inútiles y tampoco seas tan ajeno a lo que es el ambiente que te rodea, trata de socializar más y verás resultados importantes e interesantes.

via GIPHY

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

La soledad por la que estás atravesando va a llegar a su final, ya que vas a descubrir a personas importantes en tu vida y en una de ellas vas a encontrar a una persona que será tu complemento.

No es bueno que te guardes las cosas, siempre es necesario contarle lo bueno y malo de tu día a las personas que quieres.

via GIPHY

Acuario (22 enero-21 febrero)

Cambios importantes en tu vida se van a dar, ya que parece que vas a tener una nueva relación de pareja o profesional que podría complementar más lo que tu quieres en este momento de tu vida.

Recuerda, no se trata de meter y sacar a la gente en tu vida, pero sí debes tener en cuenta que debes lo importante es complementar tu camino.

via GIPHY

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Día difícil para los Piscis, porque es uno de esos días donde vas a sentirte un poco solo, pese a que no lo estés, pero quizá las cosas no salgan tan bien.

Es importante que cuando te sientas mal, te acerques con las personas que quieres, ellos te van a hacer sentir mejor y lo harán más llevadero.

via GIPHY

La frase del día:

“ Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con qué pasará, otras hacen que suceda ” : Michael Jordan

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

