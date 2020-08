Conoce tu Horóscopo para este jueves 13 de agosto de 2020

¿Dinero, amor o fortuna? Conoce qué te espera este miércoles 12 de agosto de acuerdo a tu horóscopo zodiacal:

Aries (21 marzo-20 abril)

Una oportunidad que estabas esperando para reingresar al mundo laboral, si te encontrabas sin ocupación, se dará durante la jornada, recuerda hacer las preguntas correctas y dejar todo bien claro antes de aceptar la contratación.

En el amor, necesitas ver las posibilidades a tu alrededor. Si estás saliendo con alguien y las cosas no marchan bien, es mejor conversar y ver si avanzarán o es mejor dejar las cosas hasta ahí.

via GIPHY

Tauro (21 abril-21 mayo)

Es momento para hacer cambios en tu manera de relacionarte con otros. Estás perdiendo la capacidad de comunicarte bien, algo que Tauro sabe hacer muy bien.

Todos tenemos metas diferentes así como también distintos talentos que nos ayudan a conseguirlas, tienes fortalezas únicas y debes comenzar a apreciarlas y trabajar más duro en tus debilidades.

via GIPHY

Géminis (22 mayo-21 junio)

Si estás en una relación hoy será una jornada muy normal, pero necesitas ponerle más atención a los detalles. El ser amado los reclama, pese a que muchas veces guarde silencio. Todos necesitamos sentirnos amados.

Una persona extraña a tu vida te hará llegar un recado de alguien que está muy interesado en ti, podría ser algo bueno si le das la oportunidad de acercarse, no temas a lo desconocido, debes salir y abrirte más al mundo.

via GIPHY

Cáncer (22 junio-22 julio)

Confía en tus instintos en los negocios. Tendrás una excelente jornada si comienzas a hacer esto, ya que si esto es tu trabajo, podrías cerrar un trato con alguien que te producirá grandes ganancias en el futuro.

En el trabajo te llevarás un disgusto, ya que te llamarán la atención por algo que estás haciendo mal. Aunque creas que es injusto, debes obedecer y comenzar a hacer las cosas bien, no siempre tienes la razón.

via GIPHY

Leo (23 julio-22 agosto)

Una mujer que conoces bien te querrá presentar a una de sus amistades, porque cree que podrían congeniar. Nada pierdes con aceptar y probar suerte con este método, podría ser una alegría o un desastre, lo importante es atreverse.

Los miedos nunca traen nada positivo a tu vida, son la antítesis del amor, podrías perder a una persona que puede traer mucho bien a tu camino.

via GIPHY

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Una persona muy querida puede estar enfrentando un problema de salud que deberás enfrentar con mucha valentía y fuerza. No dejes de atenderle y ayudarle en lo que esté dentro de tus posibilidades.

El trabajo viene bien, pero podría haber conflictos de opiniones con algún colega, no será nada que perdure en el tiempo, sino un evento que ayudará a generar un mejor trabajo.

via GIPHY

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Si te sientes atado aún a una relación pasada, es momento de dejarle ir, porque debes priorizar tu felicidad y no la de la persona que se fue.

Tu trabajo está estable. Necesitas mirar bien lo que haces para tratar de no cometer errores que podría llevarte a perder tiempo, abre más los ojos.

via GIPHY

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Podrías cometer un error en tu trabajo, pero no temas, porque será positivo, ya que alguien mayor que tú te ayudará con su experiencia en la materia y terminarás por manejar algo que hasta hoy no conocías.

Si estás conociendo a alguien desde hace un tiempo, es momento de aceptar lo que te propone, comenzar una relación que será muy satisfactoria y te ayudará con tu situación pasada, nunca sabes que podría venir más adelante, atrévete a jugar nuevamente.

via GIPHY

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Un amor del pasado puede estar afectando tus decisiones el día de hoy. No hagas sufrir a esa persona nueva que estás conociendo, habla siempre con la verdad.

No te dejes engañar por personas que no quieren formar algo duradero contigo, sino que solo un rato de diversión, no inviertas tiempo en esto si tu deseo es estar con alguien en serio.

via GIPHY

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

El amor necesita atención y también mimos, si has recibido reclamos de tu pareja, es importante que comiences a apreciarle y darle cariños que hacen crecer el amor.

Una persona que tiene una deuda pendiente contigo podría aparecer el día de hoy para pagarte dicha deuda, quizás no se trata de dinero, pero podría ser algo que te traiga mucho provecho, ya que lo estás necesitando.

via GIPHY

Acuario (22 enero-21 febrero)

Si tienes cansancio físico por las mañanas es importante que entiendas que una rutina de ejercicios al levantarte pueden mejorar esto de manera inmediata.

Cambiar tu alimentación también es importante, así como dejar los vicios que nos hacen daño, como el tabaco y el alcohol.

via GIPHY

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Podrías vivir un engaño por parte de alguien que significa mucho para ti, si has seguido las señales de cerca hoy podría revelarse una realidad que no querías enfrentar ante tus ojos.

El amor tiene su propia voz y está gritándote que le tomes atención, si no lo haces, dejarás pasar una muy buen oportunidad de amar y de crear una vida muy buena junto a alguien que te ama de verdad.

via GIPHY

Frase del día

“Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro” Emily Dickinson

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?

Por Redacción Digital El Heraldo de México

lhp