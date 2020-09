Conoce tu Horóscopo para este martes 29 de septiembre de 2020

Este martes todo parece haber entrado a un mejor momento. A pesar de que probablemente muchos signos estén por empezar una nueva etapa, lo cierto es que el aprendizaje cósmico está en su máxima expresión.

Es momento de que dejes todo lo que tengas qué hacer para que puedas prestarle atención a lo que presagia tu destino y tu futuro al menos por el día de hoy.

Aries (21 marzo-20 abril)

Es necesario que reconozcas que estás siendo algo egoísta con los que te rodean. Para por un momento y acomoda todo lo que tienes que cambiar para obtener un mejor resultado. Cree en ti mismo y con eso empezarás a disfrutar el hecho de compartir.

Tauro (21 abril-21 mayo)

A pesar de que eres una persona de costumbres, la verdad es que estabas aburrido de la rutina. El día de hoy recuperarás esa creatividad que tanto te caracteriza y sentirás que vuelves a ser tú.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

El día de hoy vas a conectar y compartir energía con mucha gente. Con la luna llena, tu percepción se agudizará y sentirás la necesidad de acercarte más a tu familia o amigos. Déjate llevar, Géminis.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Estás cansado de tener que privarte debido a tu situación laboral y hoy te sentirás empoderado para poder cumplir tus metas. Así que la luna llena te desbloqueará el camino. El universo te está poniendo a prueba y más vale que la pases.

Leo (23 julio-22 agosto)

Todo pasa por algo, Leo y hoy serás consciente de que el destino es muy inteligente. Aprovecha la energía lunar para expresar tus miedos. Verás que luego de esto, te sentirás liberado.

Virgo (23 agosto-22 septiembre)

Aprovecha el insomnio para aclarar un poco tus sentimientos que tienes por esa persona. Aunque intentes huir de ellos, sabes que están ahí y no puedes seguirlos ignorando, porque al final saldrá peor. ¡Ánimo, Virgo!

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Últimamente puede que no hayas estado presente del todo en este mundo. Andabas como en las nubes, pero hoy todo vuelve a la normalidad, gracias a la próxima luna llena. ¡Cuidado con los amores del pasado, Libra!

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Es momento de comenzar a tratar caminos. Empieza por valorar el amor de verdad. Sobre todo el de la gente que nunca te falla. Gracias a ellos eres capaz de eliminar las tensiones de tu mente. Si la pandemia te lo permite, trata de armar un plan para verlos.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Sientes que has sido infiel con tus amigos y que no les has contado todo lo que te ha pasado . Hoy puedes aprovechar y ponerte un poquito sentimental y dejar que las emociones se expresen solitas. No seas tan rígido, Sagitario.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Ahora que tienes que dar lo mejor de ti para tu familia y amigos más cercanos sentirás que vuelves a nacer. El trabajo lo sentirás más demandante, razón que te tensará, porque quieres ser muy pulcro con todo, tranquilo y mejor enfócate a tus relaciones, a las que les viene bien un poco de atención.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Es momento de bloquear a esa persona que te trae por la calle de la amargura. Esfuérzate por mantener una mente abierta, Acuario. Sabes que de una u otra manera, llega un momento en que te cierras, aunque jures que estás en la mejor disposición. Te puede interesar ¿Las personas nacidas en septiembre son las mejores amantes? Aquí la razón

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Tienes dudas con respecto a algunas decisiones que has tomado. Te han fallado muchas personas y no lo has pasado nada bien. Por eso, ahora es momento para aprender de tus errores y no confiar de esa gente que te lo pinta muy bien al principio y al final te traicionan.

Frase del día:

“Mi única esperanza radica en mi desesperación“ Jean Baptiste Racine

Por Redacción Digital El Heraldo de México

lctl