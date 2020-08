Hombre sacude las redes con baile de High Energy y todos extrañan el Patrick Miller: VIDEO

A través de las redes sociales, circula un divertido video de un señor que puso en su lugar a las nuevas generaciones con sus bailes de TikTok al puro estilo del High Energy.

En la grabación el hombre se identifica como Flavio Vázquez, mejor conocido como “Lobo Vázquez” quien dice pertenecer a la Zona 5.

“Vamos a enseñar algo de lo que puedo bailar”

Apenas terminó la frase comenzó a sonar “Danger” de The Flirts y ejecutó “los pasos prohibidos” en un pequeño cuarto de escasa iluminación.

Como era de esperarse, los internautas que lo vieron no evitaron las ganas de comentar su nostalgia por el Patrick Miller.

Al parecer no estaba sólo, pues también circula el video de una mujer a la que identifican como su esposa.

¿Qué es el High Energy?

Este tipo de música, conocida como Hi-NRG es un estilo rápido de música electrónica de baile que tuvo sus orígenes en el Reino Unido directamente influido por la música disco y el pop de finales de los años 1970.

El género tiene un tempo rápido (algo poco habitual en el disco) y sonidos electrónicos marcados y simplificados con reminiscencias del primer synth rock.

Al mismo tiempo, comparte con otros subgéneros de música electrónica de baile la composición con patrones four to the floor, tempo rápido y vocales reverberantes.

El género conoció una moderada popularidad mainstream en Europa, a pesar de ser un emblema de las comunidades LGBT británicas y estadounidenses durante los años 1983-1985.

Hacia finales de los años 1980, el Hi-NRG (junto con la música disco) también sirvió de base para la explosión de la música house.

¿Aún está de moda?

Aunque sólo los nostálgicos la recuerdan hay un lugar emblemático que le dedica días a este género, entre otros: Patrick Miller, ubicado en la colonia Roma Norte de la alcaldía Cuauhtémoc.

