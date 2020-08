Dile adiós al dolor de espalda, mejora tu postura con estos tres ejercicios

El mantener una postura adecuada puede ayudar a reducir dolores en varias partes del cuerpo, principalmente en la espalda. Por esta razón, implementar este hábito en la vida diaria de cada persona será beneficioso.

Sin embargo, quien trabaja en una oficina, que conduce un vehículo o realiza labores en las que pasa mucho tiempo sentado suele experimentar dolores musculares constantes.

Para evitar estos problemas, se pueden llevar a cabo una serie de ejercicios destinados a mejorar la forma en la que la gente se mantiene de pie o sentada. No obstante, estas actividades no son recomendables para los que tienen alguna enfermedad o padecimiento muscular, sobre todo si no tienen la asesoría de un médico.

Sentadillas

Este ejercicio es bastante conocido, pero los beneficios que tienen sobre la espalda no tanto. De acuerdo con el portal “Mejor Salud“, este ejercicio ayuda a corregir la postura gracias al fortalecimiento de las cintura, el área pélvica y la cadera.

Es importante que las personas lleven a cabo el procedimiento de manera adecuada, con la cintura lo más recta y estirada que se pueda. Es necesario además bajar el tronco hasta que las caderas estén a la altura de las rodillas.

Posición de nadador

Para llevar a cabo esta práctica basta con fingir que se está nadando, aunque en el suelo. De acuerdo con la revista “Healt“, ésta permite fortalecer el área lumbar gracias al movimiento de diferentes músculos a la vez, lo cual también genera un impacto menor en el organismo de cada persona.

Para hacer este ejercicio se necesita acostarse sobre el ombligo y estirar las manos por encima de la cabeza, bajarlas y después bajarlas formando una elipse. Posteriormente se llevarán a la posición inicial formando la misma figura geométrica al subir.

Rotación de hombros

Con un peso ligero en cada mano, quien realice este ejercicio debe apuntar las mancuernas hacia abajo y al frente del cuerpo. Una vez hecho esto, se deben elevar sin doblar los codos hasta que lleguen hasta por encima de la cabeza.

