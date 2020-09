Buddy.ai app llega a México para enseñar a los niños a aprender inglés

Buddy.ai una app con un concepto “edutainment”, para que los niños aprendan y perfeccionen un nuevo idioma por medio de un dispositivo móvil.

México es un lugar favorable para el aprendizaje del idioma inglés, existen muy buenos métodos y alternativas, sin embargo, a veces estos suelen ser costosos; hoy en día hablar inglés es básico en el mundo, hay cerca de 500 millones de niños en todo el mundo que quieren aprender inglés, pero no tienen a alguien con quien practicar el idioma.

Entrevistamos a Dmitry Stavisky Co-Fundador y COO de Buddy.ai app, un proyecto de alto impacto para el aprendizaje de los niños a nivel mundial

¿Dónde estudiaste?

En la Universidad de Moscú conocí a grandes personas, tuve una gran experiencia con las prácticas de campo en el tercer año con una expedición de investigación polar en un glaciar en el archipiélago de Northern Land. Pasé seis meses con un equipo de doce personas, en aislamiento casi total, llevando a cabo un programa de investigación muy ambicioso. Trabajamos día y noche, aprovechando los días polares de 24 horas. Fue una experiencia increíble, tanto a nivel profesional como personal. Hubo otras expediciones de investigación sorprendentes: a los Montes Urales y las montañas Tian Shan, Karelia, el Cáucaso. Continué mis estudios enfocado en el clima y sus comportamientos en la Academia de Ciencias de la URSS y realice un doctorado fue en modelos numéricos referentes al clima.

En tu vida profesional, ¿a que retos te has enfrentado?

Hice diferentes cambios de carrera en los cuales presente diferentes desafíos. Tuve que ponerme al día con matemáticas, física atmosférica e informática; aprender a diseñar, codificar, calibrar y validar modelos de los procesos atmosféricos que estaba estudiando.

Después de obtener mi doctorado, fui a los Estados Unidos como científico visitante. En un par de años, me encontré más interesado en codificar modelos numéricos que en el tema que estábamos simulando. Así que dejé la academia en 1994 y he trabajado en temas de tecnología desde entonces, principalmente en startups. Ese es un entorno de trabajo aprendí sobre negocios, sin dejar la teoría y trabajo manual de la informática.

Fui parte del equipo fundador de varias startups impactantes, entre ellas SightPath y Evernote (un servicio de “cerebro externo” con más de 200 millones de usuarios, uno de los primeros ” unicorns “. ) Donde trabaje como miembro senior de sus equipos técnicos.Fui responsable de desarrollar el manual de estrategias internacional de Evernote, los lanzamientos y el crecimiento en dos docenas de países, siete oficinas internacionales y el despliegue de Yinxiang Biji el servicio de Evernote en China.

Fui CEO de Lingualeo y recientemente soy fundador de Buddy, un tutor de inglés de inteligencia artificial para niños basado en voz. Así es como ayudaremos a 500 millones de niños en la Tierra a aprender a hablar inglés.

¿Como surge la idea de crear Buddy? Ai?

Hoy en dia Buddy.ia es un producto de dos ejes, y una fusion de dos equipos. Un equipo, My Buddy.ai conformado por los fundadores Ivan Crewkov y Dina Plotnikov, fundado en 2017.

Ellos iniciaron con la idea de crear una aplicación de desarrollo cognitivo para niños estadounidenses en preescolar. Ellos rápidamente se enfocaron hacia lo solución de un problema mayor, la falta de herramientas accesibles para aprender ingles como un idioma extranjero. Decidieron desarrollar un tutor de ingles de inteligencia artificial para niños basado en la voz.

En 2016 empezamos a construir un maestro virtual como lengua extranjera con diferentes propósitos, uno de ellos en preparar a los estudiantes para los estandarizados exámenes como TOEFL. Esto terminó resultando en un segmento muy conservador, entonces decidimos aplicar nuestra tecnología en enseñar a niños más jóvenes, de ahí surge My Buddy.ai en Enero del 2020 la aplicación se enfoco en los niños más pequeños y el nombre “My Buddy.Ia”.

¿De que se trata Buddy.Ai?

Esta app ayuda a los niños a practicar su inglés hablado conversando con un lindo personaje de dibujos animados virtual impulsado por IA: Buddy the robot. Se trata de aprender a hablar ingles, yo aprendí de grande hablarlo y se lo difícil que es alcanzar el dominio. Aprender a conversar en inglés fue particularmente difícil. La mayoría de los miembros del equipo de Buddy.ai son ex alumnos de inglés como lengua extranjera (EFL), por lo que sabemos que la mejor manera de enseñar un idioma es proporcionar a cada alumno tutoría personalizada. Pero estas son de costo elevado y no hay suficientes profesores de inglés cualificados. Afortunadamente, los avances recientes en pedagogía e inteligencia artificial nos permiten delegar una parte significativa del plan de estudios de inglés como lengua extranjera a tutores virtuales.

Is Buddy.Ai ha participado?

Nuestro objetivo es hacer que la práctica oral sea accesible para 500 millones de niños en todo el mundo mediante la automatización del alto 80% del trabajo de tutoría al 2% del costo. Esto permitirá a los maestros y padres brindarles a los niños práctica oral ilimitada, esencial para dominar el inglés. En cuanto a los maestros, Buddy los ayudará a enfocarse en los aspectos de alto valor de la enseñanza.

¿Recomiendas esta aplicación para personas con discapacidad?

Depende del niño y de sus circunstancias particulares, creo que muchos niños con discapacidad se pueden beneficiar al estudiar con Buddy el robot. Por un lado, Buddy siempre es paciente y no juzga. A los niños les encanta jugar con él y tienden a formar un vínculo emocional con el robot. A menudo escuchamos de maestros y padres que Buddy actúa como un rompehielos, ayuda a los niños a comenzar a decir palabras en inglés y a avanzar hacia el habla en el idioma.

Hoy, Buddy puede enseñar a los niños a hablar español, ruso y polaco. Entonces, la mayoría de nuestros usuarios se encuentran en América Latina, Europa del Este y Asia Central. En América Latina, nuestros países más grandes son México y Chile.

¿En esta cuarentena la aplicación ha sido parte de alguna iniciativa para ayudar a los padres? ?

Ayudamos a los padres y maestros a manejar esta difícil situación dándoles a los niños una forma de practicar inglés 24 / 7. Y los padres tienen un descanso cuando los niños usan su tiempo de gadgets de manera productiva para jugar con Buddy.

¿Como ha sido su método de trabajar en esta cuarentena?

Todos tenemos la suerte de poder trabajar desde casa. Comenzamos como un equipo distribuido, por lo que nos fue más fácil adaptarnos. La pandemia trae una sensación de urgencia: la gente realmente necesita a Buddy the friendly English tutor, estamos haciendo todo lo posible para enseñarle a Buddy cómo enseñar inglés a los niños.

Por: Isis Malherbe

