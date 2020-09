Discriminan a joven recuperado de covid-19 y le niegan donar plasma por ser gay

La pandemia de covid-19 no ha sido controlada en el mundo, por lo que siguen presentándose casos de contagio de este nuevo virus surgido en China, si bien ya existen avances importantes para su tratamiento y una posible vacuna, aún se registran sucesos que sorprenden que sucedan en pleno siglo XXI.

Como ha sido el caso de un joven de 29 años que se recuperó del covid-19, quien fue fue discriminado, luego de que intentó donar su plasma para el tratamiento de otros pacientes infectados, sin embargo, sufrió de discriminación por ser gay.

El joven identificado como Emiliano Ivaldi, fue discriminado por sus preferencias sexuales, hechos que se registraron en la ciudad santafesina de San Lorenzo, cercana a Rosario en Argentina. Te puede interesar Así funciona el tratamiento de plasma contra Covid-19 que aplicarán en Hospital ABC

Por medio de sus redes sociales el muchacho contó y denunció que asistió al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria para donar su plasma, sin embargo, en medio del proceso un médico lo rechazó, pues de acuerdo con su testimonio, supuestamente para el doctor, el joven realiza “prácticas sexuales peligrosas”, contó para medios locales.

“Tengo el alta de coronavirus desde el 10 de agosto. Consulté al 0800 para donar plasma y me ofrecí como voluntario. Me derivaron al centro de hemoterapia de Rosario. Ahí me consiguieron turno en el Eva Perón por cercanía a mi casa”, señaló el joven en su cuenta de Instagram.