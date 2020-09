Día Mundial del Síndrome de Turner, ¿qué es y cuáles son los síntomas?

El Día Mundial del Síndrome de Turner se conmemora el 28 de agosto cada año con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la población sobre la enfermedad para que se pueda detectar a tiempo y evitar complicaciones de salud para quienes la tiene. Te puede interesar Cómo funciona el esquema de vacunación y su importancia para mi familia

La enfermedad afecta el desarrollo de las niñas y la causa está en la ausencia total o parte de un cromosoma X, se puede detectar a través de una prueba de sangre genética llamada cariotipo, con la que se determinarán las características cromosómicas de las células en las mujeres.

#Sabiasque en 1938, el Dr. Henry Turner descubrió los rasgos clínicos característicos del ST (talla baja, infantilismo sexual, etc). El mérito del Dr. Turner fue darse cuenta de que todos estos signos se agrupaban en una sola entidad con sólo ver a 7 niñas. pic.twitter.com/fz4QBuuPt3— Síndrome de Turner (@turnermexico) December 18, 2018

¿Cuáles son los síntomas?

La enfermedad puede causar problemas graves de salud en algunas mujeres, mientras que en otras puede ser más leves. Las personas con el Síndrome de Turner suelen ser de estatura baja durante la infancia, tienen el cuello corto y el tórax ancho, además de manos y pies inflamados.

De acuerdo con MedlinePlus, las mujeres con la enfermedad corren el riesgo de presentar problemas de salud como hipertensión arterial, problemas renales, diabetes y problemas en la tiroides.

Más del 90 por ciento de las mujeres con este Síndrome no pueden convertirse en madres, pues no tienen ovarios o no funcionan de manera adecuada. Además, su crecimiento puede ser más lento que los otros niños y sin el tratamiento adecuado pueden tener baja estatura en su vida adulta.

¿Puedes tener más riesgo de tener futuros hijos con un síndrome de ST?, ¿Pueden tener los hermanos de una niña ST más riesgo de tener hijos con el mismo condición?. A estas cuestiones hemos de responder claramente que NO. El síndrome de Turner no es hereditario. pic.twitter.com/WXzhL0OxA5— Síndrome de Turner (@turnermexico) December 17, 2018

La detección temprana de la enfermedad puede ayudar a que las mujeres tengan una mejor calidad de vida, la hormona de crecimiento es el principal tratamiento para que las niñas con este síndrome puedan aumentar su velocidad de crecimiento.

