¡Esto sí que duele! El ranking de las cosas más dolorosas que puede experimentar el cuerpo humano

Todos en algún momento hemos sentido en dolor. En mayor o menor medida las personas han sentido esa sensación desagradable que el cuerpo manda al sistema nervioso para advertir que algo está mal.

Esta sensación desencadenada por el sistema nervioso, puede ser intermitente o constante, y puede ayudar a diagnosticar un padecimiento mayor. Los expertos señalan que si no sintiéramos dolor no podríamos saber cuando estamos en peligro o si nuestro organismo está fallando.

Basados en testimonios de pacientes, así como en el conocimiento de médicos, el portal de noticias de salud, Medical Daily recopiló las cosas que más dolor provocan a un ser humano. Aquí se presenta la lista.

1. Dolor de cabeza en patrones

Las Cefaleas en racimo son un tipo de dolor de cabeza afecta al uno por ciento de la población mundial y se caracteriza por ser penetrante, súbito e intenso.

“Es un dolor que afecta un lado de la cabeza y puede involucrar lagrimeo de los ojos y congestión nasal. Los ataques ocurren regularmente durante una semana hasta un año, separados por períodos sin dolor, que duran al menos un mes o más”, señalan en el sitio oficial de Institutos de la Salud de Estados Unidos (NIH).

El organismo indica que este dolor puede sentirse en un lado de la cara desde el cuello hasta la sien, incluso en ojo. Esta molestia alcanza su pico máximo al cabo de 5 a 10 minutos y después genera un el dolor más fuerte que dura de 30 minutos a 2 horas.

2. Parto

El portal Kids Health señala que el dolor del parto se produce como consecuencia de las contracciones musculares y la presión del cuello del útero. Esta sensación se puede percibir en abdomen, las ingles y la espalda, y en algunas mujeres también se da los costados o en los muslos.

“Otras causas del dolor durante el trabajo de parto incluyen la presión que ejerce la cabeza del bebé sobre la vejiga y los intestinos, y el estiramiento del canal de parto y la vagina”, indican.

Sin embargo, este dolor no es el mismo para todas. Si bien se considera uno de los más intensos que alguien puede experimentar, depende de cada mujer y también de cada embarazo.

3. Herpes zóster

El herpes zoster es una infección viral producida por el mismo virus que produce la varicela o peste cristal, señala Red Salud UC. Esta produce erupciones que generan dolor quemante en la piel los cuales pueden sentirse de uno hasta tres días. Además, la infección provoca fiebre o dolor de cabeza. Las lesiones cutáneas consisten en un grupo de pequeñas de ampollas que se pueden tornar amarillentas con pus.

También indican que el dolor puede ser más prolongado, aunque es “poco frecuente que una persona presente dolor sin lesiones en la piel, o lesiones en la piel sin dolor. El dolor es frecuentemente intenso”.

Estas erupciones son comunes en tronco y glúteos, aunque también pueden salir en la cara, brazos o piernas.

4. Cálculos renales

Se trata de depósitos duros que se forman dentro de los riñones y viajan a través del tracto urinario. Estas piedras comúnmente son de calcio, pero también pueden ser de cistina, ácido úrico, estruvita y ciertos medicamentos, entre otros.

Según la NIH, los cálculos renales provocan un dolor intenso y repentino que se produce generalmente cuando estos sólidos bajan por los conductos urinarios.

5. Cálculos biliares

Estos son similares a los anteriores. Los cálculos biliares pueden ser desde el tamaño de un grano de arena hasta una pelota de golf. Además requieren cirugía para ser extirpados.

Aunque muchas veces no presentan síntomas, en algunas personas puede manifestarse un dolor tipo cólico intenso en la parte superior derecha del abdomen.

6. Absceso dental

De acuerdo a al organismo de salud NIH, “un absceso dental es una complicación de la caries dental. También puede ocurrir cuando un diente se rompe o recibe un golpe. Las aberturas en el esmalte dental permiten que las bacterias infecten el centro del diente (la pulpa). La infección puede propagarse desde la raíz del diente hasta los huesos que lo sostienen”.

Esto provoca un dolor de muelas intenso, que puede aumentar si la infección se esparce y destruye tejidos.

7. Neuralgia del trigémino

Según la Red Salud UC, esta dolencia también conocida como tic doloroso, y es una afección dolorosa crónica que afecta al trigémino o quinto nervio craneal, uno de los nervios más largos de la cabeza.

"El trastorno causa ardor extremo, esporádico y súbito o dolor facial de tipo de shock que dura desde unos segundos hasta dos minutos por episodio. La intensidad del dolor puede ser física y mentalmente incapacitante", señala el organismo.

8. Quemaduras

El dolor provocado por una quemadura no depende de la gravedad, pues en algunos casos muy graves, estas pueden ser indoloras. Las quemaduras pueden afectar la piel, abarcando incluso grasa y músculo.

9. Fibromialgia

La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico poco comprendido, el cual se confunde con cuadros de tensión o cansancio generalizado.

Se caracteriza por dolor músculo esquelético generalizado, sueño poco reparador, fatiga crónica, depresión, estrés difícil de controlar y puntos dolorosos específicos, todo esto sin presentar trastornos.

El tratamiento debe tener un enfoque multidisciplinario y es fundamentalmente sintomático. Tiene por objetivo aliviar el dolor y sus síntomas asociados.

10. Punción lumbar

Consiste en la inserción de una aguja entre dos vértebras con el fin de extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo. Este procedimiento puede ser doloroso, pero la molestia desaparece al cabo de unos segundos.

11. Tortura

La tortura es por definición la acción infligir dolor a una persona, como castigo o para forzar la entrega de información o cumplir con la voluntad de otro.

La tortura es por definición la acción infligir dolor a una persona, como castigo o para forzar la entrega de información o cumplir con la voluntad de otro.

Las torturas pueden incluir golpes, mutilaciones, privación del aire, electrocutar, entre otras formas, todas aplicadas mientras el sujeto se encuentra consiente de lo que está pasando.