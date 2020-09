Conoce tu Horóscopo para este miércoles 23 de septiembre de 2020

¿Amor, dinero, fortuna, trabajo? Cambiamos de signo zodiacal y es el momento de conocer lo que le deparan los astros a tu horóscopo para este miércoles en el ombligo de la semana.

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries tiene confianza en su trabajo el día de hoy, felicidades.

Sucederán cosas muy importantes en tu relación el día de hoy, cosas que podrían definir el destino de ambos y hacer que se consoliden mucho más como pareja, es momento de tomar decisiones importantes para el futuro de la relación y eso bien lo saben hace ya un tiempo, no esperen a que sea tarde para tomar opciones que podrían beneficiarlos mucho a ambos, solo deben decidirse.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Estás teniendo un día que puede verse como malo, ya que probablemente te han dado una mala noticia en tu trabajo o algo que esperabas que resultara de tal forma, terminó sucediendo de otra, no te desanimes, aún no es momento de tirar la esponja, tienes que pensar de manera positiva.

No quedes con dudas con respecto a una situación que podría afectarte, si debes preguntar a alguien por lo que está pasando o lo que necesitas saber, hazlo sin temor, no esperes que su respuesta sea muy positiva.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Una persona muy querida para ti está pasando por un muy mal rato en los temas del corazón, necesita que le des tu consejo y tu apoyo, no se lo niegues.

Vuelve a tomar valor a las cosas importantes de la vida, no es bueno que siempre estés pendiente de lo que no te proyecta crecimiento personal, no intentes imitar estilos de vida que realmente no responden a tu realidad, es mejor recorrer tu propio camino.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Es un buen momento para volver a estudiar o para comenzar a hacer un curso de perfeccionamiento, si tienes la idea en tu cabeza, entonces pon todo de tu parte desde hoy para lograrlo.

Es un buen momento para dar rienda suelta a tu imaginación y a lo que tengas en tu mente, siempre es bueno comenzar a idear proyectos y cosas novedosas que pueden generar en tu vida, no solo ingresos extras, sino una nueva forma de trabajar. Te puede interesar ¡FELIZ CUMPLEAÑOS, LIBRA! Aquí te decimos las mejores predicciones de tu signo

Leo (23 julio-22 agosto)

Tienes que comenzar a pensar mejor en las cosas que le dirás a la persona que quieres conquistar, la estrategia que estás usando en este momento no está dando resultado, si después de varios intentos nada resulta, es mejor que pongas tus ojos en otro objetivo.

Debes seguir tu espíritu mucho más de lo que lo estás haciendo ahora. A veces es bueno desobedecer las reglas y ser un poco rebelde con las cosas que debes hacer.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No dejes pasar esa oportunidad que se te puede dar en los negocios el día de hoy, será algo que esperas hace mucho tiempo y puedes terminar generando una gran red de contactos que te traerán muchas más cosas más adelante.

No dejes que el generar dinero u obtener riquezas te aleje de lo que más te gusta, ni tampoco de la persona que tienes a tu lado, necesitas darle atención también y disfrutar de lo que ganes en su compañía, no dejes que se te pase la oportunidad de tratarle bien cuando estés en un momento económico excelente.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Libra tiene una jornada muy buena, sobre todo para pasar tiempo con las personas que quiere, es posible que hayas tenido algún reclamo de este tipo de alguien importante.

En la pareja podrás tener una buena jornada siempre y cuando logren ponerse de acuerdo en una materia que les hará un poco de problema, no dejes que nada externo al amor los separe, solo se trata de cosas que deben hablar bien.

Escorpión (23 octubre-21 noviembre)

Se abren muchas puertas para ti y el día de hoy puedes comenzar a ver la luz tras el umbral de varias de ellas, no olvides que siempre depende de ti el dar el paso hacia estas nuevas realidades que se te presentan, si temes a lo desconocido, entonces no tomes la opción y quédate en tu zona segura, pero no es lo más recomendable a hacer, quieres muchas cosas en la vida y no puedes dejarte estar más tiempo en el mismo lugar.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Siempre es bueno confiar en un buen consejero, sobre todo si ha sido una persona que lleva harto tiempo ayudándote en todo lo que involucran tus decisiones o las cosas importantes que debes hacer, si necesitas aclarar dudas el día de hoy es muy positivo que vayas a verle, si se trata de un amigo de confianza.

Así que si es de confianza y muy querido, entonces con mayor razón tienes que estar con buena disposición para abrirte a la posibilidad de compartir tus cosas íntimas con esa persona, te orientará de buena forma.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Capricornio tiene una jornada espectacular en lo que a salud se refiere, puede sentir que todo marcha bien con su estado actual y su cuerpo está con mucha energía, algo que estaba esperando hace mucho tiempo.

Siempre es importante tomar buenas decisiones en el ámbito profesional, pero estas decisiones no vienen solas ni llegan por sí mismas a tu mente, tienen que ver con el trabajo y el aprendizaje que has obtenido a lo largo de tu carrera.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Dejar de lado el pasado siempre es algo muy positivo, ya que nos permite tomar mejores decisiones en nuestro presente y comenzar a dar pasos más firmes para lograr lo que nos hayamos propuesto.

No dejes que se pase la oportunidad de trabajar o hacer algún trabajo aparte para una persona que tiene bastante influencia en el área donde te desempeñas, recuerda que éstas son las formas de llegar más arriba en el mundo de hoy.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

El amor trae cosas buenas, si estás en una relación tendrás un excelente día con el ser amado y podrán hacer planes futuros, si estás sin pareja, entonces alguien podría llegar y sorprenderte el día de hoy.

Los problemas económicos que puedes estar viviendo tienen una pronta solución, no te des por vencido aún.

El amor está muy bien, pero debes recordar siempre que no debes recordar todo el tiempo las cosas malas que ha hecho, concéntrate en lo bueno. Te puede interesar Por esta razón las hojas de los árboles cambian de color en otoño

La frase del día:

“No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, AÚN HAY FUEGO EN TU ALMA, AÚN HAY VIDA EN TUS SUEÑOS” Mario Benedetti

Por Redacción Digital El Heraldo de México

eadp

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?